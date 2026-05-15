Οι κωμικοτραγικές προεκτάσεις της συναυλίας του Κάνιε Γουέστ στην Αλβανία

Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή στον πλανήτη γη όταν ο ράπερ Κάνιε Γουέστ δεν διέδιδε μίσος για τους Εβραίους και ένα σωρό φασιστικές ιαχές; Αναφερόμαστε στην εποχή του χιτ "Gold Digger", στο οποίο συνεργαζόταν με τον ηθοποιό Τζέιμι Φοξ. Τότε το ραπ του Κάνιε του είχε κατά κύριο λόγο κλισέ αστειάκια για γυναίκες- προικοθήρες (ήταν το 2005, με τέτοια γελούσαμε και οι πανδημίες ήταν κυρίως σενάριο επιστημονικής φαντασίας) και μερικά χρόνια αργότερα, οι καρέκλες άλλαξαν θέση και οι «κίτρινες» φυλλάδες περιέγραψαν εκείνον ως προικοθήρα, με αφορμή τη σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν.

Σήμερα ο Κάνιε έχει πάρε κάτι από τη γαλαζοαίματη ματαιοδοξία του Diddy και πειραματίζεται με ονόματα, θέλει να τον αποκαλούνε "YE" και ενδεχομένως στο μέλλον να αλλάξει γνώμη, να βρει κάτι με περισσότερη αίγλη. Ο ράπερ δείχνει περισσότερο σαν μια «μουντζούρα» του παλιού του εαυτού, καθώς εκφράζεται πλέον με ακροδεξιά, φασιστική ρητορική, ενώ και η σχέση του με το μοντέλο Μπιάνκα Σενσόρι δεν του προσφέρει κάτι περισσότερο από κάποιες αμήχανες δημόσιες εμφανίσεις.

Η επιστροφή (;) του Κάνιε

Τις προάλλες εντόπισα στο λογαριασμό μου στο Instagram μια διαφήμιση για συναυλία του Κάνιε Γουέστ στα Τίρανα της Αλβανίας. Η συναυλία θα γίνει στις 11 Ιουλίου στο Εagle Stadium, ένα χώρο διεξαγωγής συναυλίων, για τον οποίο μαθαίνουμε από ρεπορτάζ του VICE πως έχει κατασκευαστεί μόνο για τη συναυλία (!) με 60.000 θεατές.

Το Υπουργείο Πολιτισμού σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει «είναι υποχρέωση μας να καλοσωρίσουμε και να διευκολύνουμε τη διεξαγωγή τέτοιων γεγονότων που φέρνουν πολλαπλά οφέλη στον τουρισμό μας καισ την οικονομία» ενώ σχολίασε για τη συναυλία πως «θα συντελέσει τα μέγιστα στην προώθηση του τουρισμού και της τοπικής μας οικονομίας».

Για το γεγονός πως οι περισσότερες συναυλίες του ράπερ Κάνιε Γουέστ στην Ευρώπη έχουν ακυρωθεί υπό το φόβο επεισοδίων και πως ένα ολόκληρο φεστιβάλ στο Λονδίνο (London Wireless Festival) ακυρώθηκε όταν έγινε γνωστό πως εκείνος θα ήταν το πρώτο όνομα (του έχει απαγορευτεί πλέον η είσοδος στην Αγγλία), οι ανώτατες αρχές της Αλβανίας μάλλον δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Ο ίδιος ο Κάνιε, αν κρίνουμε από την πληθώρα δημοσιεύσεων στο Instagram που προλογίζουν τη συναυλία, ίσως και να πιστεύει πως η επιστροφή του στα μουσικά πράγματα περνάει από την πρωτεύουσα της Αλβανίας. Λέτε;

Για όσους νιώθουν πάντως, πως ο Κάνιε του 2026 έχει κάτι από την ανεμελιά και την εφηβική χαζομάρα του 2005, το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 120 ευρώ και υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα. Εμείς πιστεύουμε πως όταν θα γίνει αυτή η συναυλία μπορεί και να τρίζουν τα κόκκαλα του Σκεντέρμπεη.