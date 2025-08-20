Το πιο «άκυρο» ελληνικό τραγούδι για... μπάσκετ που γράφτηκε ποτέ

Διαβάζοντας τον τίτλο είναι πολύ πιθανό να αναρωτηθείτε, «έχει γραφτεί ελληνικό τραγούδι για μπάσκετ»; Εύλογη η απορία καθώς με το συγκεκριμένο θέμα συναντάμε τραγούδια κυρίως σε ανεξάρτητες ραπ παραγωγές. Για παράδειγμα, το πρώτο (αν όχι το μόνο) καθαρά μπασκετικό τραγούδι που μας έρχεται στο μυαλό είναι το «Πάρ' τα» των Tang Ram που είναι ξεκάθαρα δομημένο πάνω στη φιλοσοφία του μπάσκετ ων ανοικτών γηπέδων. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα το βρείτε στο τέλος του κειμένου, ωστόσο εδώ θα ασχοληθούμε μια την πιο εμπορική σκηνή.

Διαβάστε ακόμη: Οι μυθικές αθηναϊκές ομάδες μπάσκετ που «χάθηκαν»

Το «Πρωταθλητές» των Φατμέ, είναι ίσως το πιο γνωστό ελληνικό τραγούδι που έχει συνδεθεί με το μπάσκετ καθώς οι στίχοι του Νίκου Πορτοκάλογλου είναι εμπνευσμένοι από τον θρίαμβο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ του 1987.

Δεν αναφερόμαστε όμως σε αυτό, καθώς όπως ξεκαθαρίσαμε μιλάμε για... άκυρο.

«Δικαίωμα για μία συν μία»

Την ίδια χρονιά με τους «Πρωταθλητές» των Φατμέ, το 1988, κυκλοφορεί ένα ακόμη τραγούδι που στηρίζεται στην... παράνοια του μπάσκετ στη χώρα μας εκείνη της περίοδο.

Ο Μιχάλης Ρακιντζής κυκλοφορεί τον δίσκο «Δικαίωμα Για Μία συν Μία» και οι παλιότεροι μάλλον θα θυμηθούν αμέσως αυτόν τον όρο. Το «Μία συν μία» αναφερόταν τότε στις ελεύθερες βολές που είχε δικαίωμα να εκτελέσει κάποιος παίκτης.

Συγκεκριμένα μέχρι και τα early 90s, έως ότου δηλαδή καταργηθεί ο κανονισμός, τότε που τα παιχνίδια είχαν δύο 20λεπτα ημίχρονα και όχι 4 περιόδους, ίσχυε το μία συν μία. Όταν μια ομάδα σε ένα ημίχρονο συμπλήρωνε 7 ομαδικά φάουλ, τότε ο παίκτης που πήγαινε στις βολές είχε δικαίωμα για «μία συν μία». Αν ευστοχούσε, συνέχιζε και στη δεύτερη, αν αστοχούσε στην πρώτη, η φάση συνεχιζόταν κανονικά. Αυτό ίσχυε μέχρι να φτάσει η αντίπαλη ομάδα στα 10 φάουλ οπότε η ποινή ήταν δύο βολές.

Ακούστε το τραγούδι «Δικαίωμα Για Μία συν Μία», που με εξαίρεση τον τίτλο δεν έχει καμία σχέση με μπάσκετ...

Κι εδώ το «Πάρ' τα» των Tang Ram

Διαβάστε επίσης