«Ποια στην αίθουσα είναι ερωτευμένα;»: Όλα όσα βιώσαμε στο Fuzz με τη Μαρίνα Σπανού

«Ποια στην αίθουσα είναι ερωτευμένα» φώναξε η Μαρίνα Σπανού και μια κατάμεστη αίθουσα σήκωσε ψηλά τα χέρια. «Για αυτό είμαστε εδώ για να κλαίμε και να χορεύουμε και μετά να ξανακλαίμε και να ξαναχορεύουμε» είπε σε μια άλλη στιγμή της συναυλίας η τραγουδίστρια περιγράφοντας από μόνη της και καλύτερα από τον καθένα, τι βιώσαμε εχθές το βράδυ στο Fuzz.

Η Μαρίνα Σπανού ξεκίνησε με το τραγούδι «Πανσέληνος» και μετά από το φεγγάρι μας προσγείωσε στο «Ψυρρή» και το «Παγκράτι», τα πρώτα της τραγούδια.

Αξέχαστη στιγμή του live ήταν όταν μας πληροφόρησε ότι κλείνει πέντε χρόνια από την Αρεοπαγίτου θυμίζοντάς με νοσταλγία, το σημείο που ξεκίνησαν όλα, όταν η 18χρονη τότε Μαρίνα, τις «εποχές καραντίνας» πήρε την απόφαση να βγει στο δρόμο και να τραγουδίσει μόνη για πρώτη φορά.

Έκτοτε από την Αρεοπαγίτου ανέβηκε σε μεγάλες σκηνές, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι η σκέψη της είναι ακόμα στην Ακρόπολη.

Μαρίνα Σπανού: Από τις ατμοσφαιρικές μπαλάντες, στην Britney Spears

Η Μαρίνα Σπανού έχει πλέον τέσσερις δίσκους και όπως η ίδια είπε στη συναυλία της «παλεύει» να χωρέσει όσα περισσότερα τραγούδια μπορεί σε ένα live, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες διασκευές που κάνει σε αγαπημένα της τραγούδια.

Η βραδιά στο Fuzz είχε ήταν μια βεντάλια από μουσικά είδη. Από φρέσκα κομμάτια της όπως το «Μια Τρίτη», μέχρι το πρώτο που έγραψε ποτέ «Ομόνοια» - ένα μέρος παράξενο αλλά για εκείνη γοητευτικό όπως δήλωσε- , στο ανεβαστικό Καρτποστάλ πήγε στον Βυθό του Χατζηγιάννη και ξαφνικά κατέληξε σε ένα plot twist με Britney Spears, Billie Eilish και Lady Gaga, σε μια δυναμική εμφάνιση που απαρτιζόταν από τους χορευτές: Νίκος Κουκάκης, Ζέτα Ζώη, Χριστίνα Καλιακάτσου και Μιχάλης Μιχαηλίδης.

Τα γενέθλια και το ντουέτο έκλπηξη

Ίσως και η πιο συγκινητική βραδιά ήταν όταν η Μαρίνα, που πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 23, έσβησε τούρτα πάνω στη σκηνή.

Η πρώτη έκπληξη ήρθε από τους συνεργάτες της και η δεύτερη από μια παρέα στο κοινό. Η Μαρίνα Σπανού πάντα είχε φοβερή σχέση με τους θαυμαστές της, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στο χθεσινό live. Αγκαλιάζει τους ακροατές της, τους δίνει το μικρόφωνο και τραγουδάει μαζί τους, δημιουργώντας ένα κλίμα «παρέας» στον μεγάλο χώρο του Fuzz Club.

Η ιδιαίτερη φωνή της Μαρίνας Σπανού, μας ταξιδεύει κάθε φορά, και αποτελεί έναν λόγο που ενώ πλημμυρίζει από φρεσκάδα και νεανικότητα,έχει κερδίσει και μεγαλύτερο σε ηλικία κοινό. Άτομα από 15 ετών μέχρι 55 τραγουδούσαν με μια φωνή στην αίθουσα.

Η φωνή της ταίριαξε τέλεια, με την έκπληξη της βραδιάς: Το ντουέτο με τον Χρήστο Βέργο, με highlight, το τραγούδι «Θα μείνω» με την Μαρίνα στο πιάνο και τον Χρήστο στην κιθάρα.

Μαρίνα Σπανού και Χρήστος Βέργος

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους μουσικούς της Μαρίνας να «ξαναμπαίνουν» στο παιχνίδι. Ο Κωστής Βήχος στο μπάσο, ο Νένης Μόρφης στην κιθάρα, ο Αποστόλης Μπουρνιάς στα τύμπανα και ο Γιώργος Κουρέλης στα πλήκτρα έντυσαν τη βραδιά, από απαλές μελωδίες μέχρι εκρηκτικά σόλο.

Η συναυλία έκλεισε με τη Μαρίνα Σπανού, να χειροκροτά τους μουσικούς της, τους τεχνικούς, και τον μπαμπά της Χρήστο Σπανό στην ηχοληψία, ο οποίος της έδωσε ένα φιλί από μακριά.

«Αγαπημένα μου πλάσματα ήρθε η ώρα να σας αποδεσμέυσω. Αγκαλιά για αυτό που ζήσαμε απόψε και για κάθε φορά που συναντιόμαστε», είπε και έκλεισε με το τραγούδι «Κουκάκι» από τον πρώτο της δίσκο.