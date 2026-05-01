Πρώτη Μαΐου: Η ιστορία πίσω από το εμβληματικό τραγούδι του Μάνου Λοΐζoυ

Από τις προσωπικότητες που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, ο κορυφαίος συνθέτης Μάνος Λοΐζoς, μάς κληροδότησε μερικά από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

Το τραγούδι του «Πρώτη Μαΐου» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αφού εκτός του ότι θεωρείται ένα τραγούδι - ταυτότητα μιας ολόκληρης γενιάς, από το 1982 όταν και κυκλοφόρησε μέχρι και σήμερα, αποτελεί σύμβολο αυτού που ονομάζουμε ως πολιτικό τραγούδι. Το πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα άνθισε κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, αφού αποτέλεσε κυρίαρχο μέσο έκφρασης και αποτύπωσης του συλλογικού συναισθήματος των κοινωνικών αγώνων.

Η «Πρώτη Μαΐου» έχει συνδεθεί ακόμη, με τη φωνή και την ερμηνεία του αγαπημένου τραγουδιστή αλλά και σταθερού συνεργάτη του Λοΐζoυ, Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Μάνος Λοΐζος (1937-1982)



Η ιστορία πίσω από το τραγούδι «Πρώτη Μαΐου»

Το θρυλικό κομμάτι «Πρώτη Μαΐου» έχει έντονα πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα αφού αναφέρεται στους αγώνες των φοιτητών, τις «κόκκινες και μαύρες σημαίες» και την ελπίδα, αποτελώντας σταθερό σύμβολο της Πρωτομαγιάς και ένα από τα πιο σημαντικά κοινωνικοπολιτικά τραγούδια της Ελλάδας.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο ερμηνευτής του Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο απόσπασμα της εκπομπής «Έχει Γούστο» της ΕΡΤ που ακολουθεί, ο Μάνος Λοΐζoς έγραψε το τραγούδι «Πρώτη Μαΐου» για τον Μάη του '68, καθώς ο ίδιος ο συνθέτης την περίοδο εκείνη, βρισκόταν στο Παρίσι και έζησε από κοντά τα γεγονότα.

Η «Πρώτη Μαΐου» όμως, είναι και ένα ερωτικό τραγούδι. «Πες μου Μαρία μήπως θυμάσαι / Κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά», ακούμε σε μια στροφή του τραγουδιού και μέσα από τους στίχους ξεδιπλώνεται έτσι και μια ακόμη ιστορία.

Είναι η αληθινή ιστορία της γνωριμίας του με τη συγγραφέα Μάρω Λήμνου, την μετέπειτα σύζυγο του.

Οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1962, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης έκανε πρόβες για να ανεβάσει το έργο του «Όμορφη Πόλη» και ο Λοΐζος διηύθυνε τη χορωδία. Μια φίλη της Μάρως και μέλος της χορωδίας, την προσκάλεσε να παρακολουθήσει τις πρόβες τους και έτσι γνωρίστηκαν.

Την Πρωτομαγιά του ίδιου έτους στο σπίτι κάποιας κοινής παρέας, έγιναν ζευγάρι. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1965 και απέκτησαν μια κόρη, τη Μυρσίνη Λοΐζoυ.

Η γνωριμία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με τον Μάνο Λοΐζo

Όπως έχει αναφέρει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η επαφή του με τον Μάνο Λοΐζo τον καθόρισε τόσο, που έχει πει πως, αν δεν ήταν παιδί του πατέρα του, θα ήθελε να ήταν παιδί του Λοΐζoυ. Η γνωριμία τους ξεκίνησε την περίοδο που ο Μάνος Λοΐζoς έγραφε τον δίσκο του «Τραγούδια του Δρόμου» (1974).

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είχε μόλις επιστρέψει από το εξωτερικό και τις συναυλίες που έκανε με τον Μίκη Θεοδωράκη και ζήτησε από την δισκογραφική εταιρεία MINOS - EMI να γνωρίσει τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε δυο κομμάτια από τον δίσκο, τον «Στρατιώτη» και τον «3ο Παγκόσμιο». Μάλιστα, οι τελευταίες συναυλίες που έκανε ο Μάνος Λοΐζoς πριν πεθάνει, τις έκανε μαζί με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Το τραγούδι «Πρώτη Μαΐου» περιλαμβάνεται στον δίσκο «Φοβάμαι» του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1982 από τη MINOS - EMI.

«Πρώτη Μαΐου κι απ’ τη Βαστίλη

Ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών

Χίλιες σημαίες κόκκινες μαύρες

Ο Φρεδερίκο η Κατρίν και η Σιμόν

Μέσα στους δρόμους μέσα στο πλήθος

Τρέχω στους δρόμους ψάχνω στο πλήθος

Πού ειν’ το κορίτσι το κορίτσι που αγαπώ

Πες μου Μαρία μήπως θυμάσαι

Κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά

Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα

Κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά

Μέσα στους δρόμους μέσα στο πλήθος

Τρέχω στους δρόμους ψάχνω στο πλήθος

Πού ειν’ το κορίτσι το κορίτσι που αγαπώ

Πρώτη Μαΐου μαύρα τα ξένα

Κλείσε το τζάμι μην κρυώσει το παιδί»