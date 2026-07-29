Ρία Ελληνίδου: Με κίτρινο μπικίνι τράβηξε τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου

Στη Μύκονο βρέθηκαν για λίγες ημέρες η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να συνδυάζει διακοπές και επαγγελματικές υποχρεώσεις αφού έκανε και μια live συναυλία στο Νησί των Ανέμων.

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Η Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε στιγμές της στη Μύκονο μέσω social media, ενώ η κάμερα του Mykonos Live TV την εντόπισε σε στιγμές χαλάρωσης στην παραλία στο Καλό Λιβάδι μαζί με τον σύντροφό της, αλλά και τη φίλη τους, Κατερίνα Τοπούζογλου.

Φορώντας ένα κίτρινο μπικίνι, το οποίο αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της, η Ρία Ελληνίδου τράβηξε τα βλέμματα των λουόμενων και μπορείτε να τη δείτε στο παρακάτω βίντεο, αλλά και στην ανάρτηση ππου είχε κάνει και η ίδια η τραγουδίστρια στο προφίλ της στο Instagram.