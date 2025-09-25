Rolling Stones: Θα επανεκδώσουν το θρυλικό τους άλμπουμ «Black and Blue»

To θρυλικό συγκρότημα Rolling Stones ανακοίνωσαν ότι θα επανεκδώσουν το «Black and Blue», το εμβληματικό άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε αρχικά το 1976, προσφέροντάς μας στιγμές νοσταλγίας από τις ένδοξες στιγμές της μπάντας.
Το Black And Blue, που κυκλοφόρησε την δεκαετία των '70s, αποτέλεσε το 13ο επίσημο άλμπουμ των Rolling Stones και το πρώτο μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, τον οποίο διαδέχτηκε ο Ρόνι Γούντ.
Οι ηχογραφήσεις του δίσκου έγιναν στην ουσία η άτυπη οντισιόν για την εύρεση νέου κιθαρίστα. Σε αυτή την «οντισιόν» συμμετείχαν θρυλικοί μουσικοί όπως οι Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον.
Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει από την Universal στις 14 Νοεμβρίου και θα διατίθεται σε Super Deluxe Box Set σε δύο εκδόσεις, βινύλιο και CD, ενώ θα συνοδεύεται από ένα βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκαναν οι Rolling Stones για την προώθηση του άλμπουμ.
Επιπλέον, η επανέκδοση περιλαμβάνει και συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος φέρνει στην μνήμη του την στιγμή της ένταξής του στο συγκρότημα το 1976: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σημασία αυτής της περιόδου στην καριέρα του αλλά και στην ιστορία των Rolling Stones.
Η επανέκδοση του Black And Blue υπόσχεται να μας κάνει να ξαναθυμηθούμε την εποχή που το συγκρότημα πειραματιζόταν με νέους ήχους και να ξαναβιώσουμε την περίοδο που η κλασσική ροκ ήταν στο πικ της.
