Πρόσφατα έγινε γνωστό πως ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον Γιάννη Πλούταρχο, με κατηγορίες όπως «δε σέβονται την ιστορία μου». Προφανώς, ο αγαπημένος τραγουδιστής και περιστασιακά φιλόσοφος («την Κυριακή έχει πάντα ήλιο, γι' αυτό τη λένε Sun-day») δεν είναι ο μόνος που έχει κοντραριστεί και αποχωρήσει από μουσικό πρόγραμμα.

Ναι, θα μιλήσουμε για εκείνες τις φορές που οι μετρ δεν φόρεσαν ποτέ το προσποιητό τους χαμόγελο, οι βότκες και τα ουίσκι δεν μπήκαν ποτέ στην παγωνιέρα, το πιατικό και το λουλουδικό δεν απογειώθηκε ποτέ στον μπουζουκλερικό αέρα για να καταλήξει στα πόδια κάποιου τραγουδιστή.

Παρακάτω επιχειρήσαμε να καταγράψουμε τις αποχωρήσεις, τις συγκρούσεις, τις «κανείς εδώ δεν τραγουδά, κανένας δεν χορεύει» στιγμές των λαϊκών κέντρων. Ας ξεκινήσουμε, σε μι μινόρε.

Καίτη Γαρμπη - Νατάσα Θεοδωρίδου - Πέγκυ Ζήνα (2014)

με καλλιτεχνική διευθύντρια αρχικά, τη Δήμητρα Γαλάνη

Αποχώρησε: Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ο λόγος: Η Πέγκυ Ζήνα φαίνεται πως προσπάθησε να επιβάλλει τον μαέστρο/συνθέτη της.

Πήγε καλά όλο αυτό: Έγινε κάτι σαν τον Πόλεμο των Ρόουζ, αλλά στην εκδοχή της αθηναϊκής νύχτας.

Πάολα - Γιώργος Παπαδόπουλος - Νότης Σφακιανάκης (2019)

Αποχώρησε: Πρώτα η Πάολα και μετά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

Ο λόγος: Ποτέ δεν μαθεύτηκε από κάποια επίσημη πηγή τι συνέβη, πέρα από φήμες για πολλά «γαλλικά».

Πήγε καλά όλο αυτό: Απλά δεν ξαναείδαμε ποτέ σε νυχτερινό κέντρο τον Νότη Σφακιανάκη.

Δέσποινα Βανδή - Νότης Σφακιανάκης (2014)

Αποχώρησε: Δε-Δε-Δέσποινα.

Ο λόγος: Όταν ο Νότης Σφακιανάκης δήλωσε δημόσια πως «επιβάλλεται» να ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή. Το παραλήρημα είχε και ατάκες όπως «Ψηφίζετε τους πολιτικούς που ψηφίζετε… Επιτέλους, ζώα, πρέπει να ξυπνήσετε».

Πήγε καλά όλο αυτό: Για τη Δέσποινα Βανδή ναι, για τον Νότη Σφακιανάκη ήταν η αρχή μιας πολύ επώδυνης πτώσης.

Σταμάτης Γονίδης, ξανά (αρχές δεκαετίας 2000)

Αποχώρησε: Παραλίγο, ο Σταμάτης Γονίδης.

Ο λόγος: Κάποιος θαμώνας είχε κάνει το λάθος να ζητήσει να χορέψει και είχε βρεθεί ξαφνικά με κολλάρο.

Πήγε καλά όλο αυτό: Έχει φιλί το video στο τέλος, αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα.

Μπάμπης Στόκας - Σάκης Ρουβάς

Αποχώρησε: Ο Μπάμπης Στόκας αισθανόταν πολύ άβολα και το έλεγε δημοσίως με κάθε τρόπο.

Ο λόγος: Μάλλον ο Σάκης άκουσε το «Μια συνουσία μυστική της διαφθοράς, χωρίς παιδί μες τη μιζέρια δε νιώθεις τίποτα» και ρώτησε τον Μπάμπη «τι θέλει να πει ο ποιητής».

Πήγε καλά όλο αυτό: Προσπαθήσαμε να μάθουμε γιατί ο Στόκας και ο Ρουβάς δύσκολεύτηκααν τόσο πολύ στη συνεργασία τους μέσα από τη συνέντευξη του τραγουδιστή των Πυξ Λαξ στο Στούντιο 4. Όμως δεν εξήγησε κυριολεκτικά ΤΙΠΟΤΑ.

Μάκης Χριστοδουλόπουλος - Γιάννης Καψάλης (Γενάρης 2025)

Αποχώρησε: Μάκης Χριστοδουλόπουλος

Ο λόγος: Έντονες εσωτερικές διαφωνίες

Πήγε καλά όλο αυτό: Όχι, προσπάθησαν να σβήσουν τον κύριο Μάκη με κάτι σαν κακό photoshop από την μαρκίζα.

Διονύσης Σχοινάς -Γιώργος Μαζωνάκης (2023)

Αποχώρησε: Ο Διονύσης Σχοινάς

Ο λόγος: Διαφωνίες ως προς την μαρκίζα

Πήγε καλά όλο αυτό: Όχι, υπήρξε ανταλλαγή εξωδίκων και αρκετές «μπηχτές» μεταξύ των δύο καλλιτεχνων.

Άντζελα Δημητρίου - Γιώργος Τσαλίκης (2018)

Αποχώρησε: η Λαίδη

Ο λόγος: Κάποιος/κάτι ενόχλησε τη Λαίδη, ίσως ο Γιώργος Τσαλίκης.

Πήγε καλά όλο αυτό: Όλοι συνέχισαν τις ζωές τους.

Νίκος Οικονομόπουλος - Πάολα (2020)

Αποχώρησε: Ο Οικονομόπουλος

Ο λόγος: Δέχτηκε πρόταση μείωσης μισθού.

Πήγε καλά όλο αυτό: Κακός οιωνός, δύο μήνες μετά ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού.

Θέμης Αδαμαντίδης - Ελένη Χατζίδου - Πάνος Καλλίδης (2018)

Αποχώρησε: ο Θέμης Αδαμαντίδης

Ο λόγος: «Άφησε πίσω του 60 οικογένειες εν όψει γιορτών χωρίς δουλειά και χωρίς καν να σκεφτεί στιγμή“ δήλωσε αργότερα ο Πάνος Καλλίδης και συμπλήρωσε «ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, με απογοήτευσε». Ο ίδιος ο Θέμης είχε πει:

«Έχω μάθει να κρατάω το λόγο μου. Λίγες φορές στη ζωή μου έχω κάνει συμβόλαιο, όπως και σε αυτή τη συνεργασία, δεν είχαμε συμβόλαιο, είχαμε ένα περσινό συμβόλαιο. Προτάσεις είχα πάρα πολλές και το γνώριζε ο τελικά υπεύθυνος για τις 60 οικογένειες, όπως κι εγώ ήμουν μια από αυτές τις 60 οικογένειες. Μου είχε γίνει πρόταση πολύ πριν ξεκινήσω εκεί. Το άντεξα για δύο μήνες. Είμαι πλέον υπεύθυνος για τις 160 οικογένειες (σ.σ. αναφερόταν στο νέο κέντρο στο οποίο δούλευε)».

Πήγε καλά όλο αυτό: Δεν βοήθησε τον ίδιο τον Θέμη Αδαμαντίδη σίγουρα, που ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στις συνεργασίες αλλά και σε όλων των ειδών τις σχέσεις του.

Γιώργος Νταλάρας - Αντώνης Ρέμος (2004)

Αποχώρησε: Γιώργος Νταλάρας

Ο λόγος: Στον έναν τραγουδιστή πετούσαν λουλούδια, στον άλλο όχι. Αυτό το σμίξιμο «έντεχνου» και «λαϊκού» δεν πήγε καλά.

Πήγε καλά όλο αυτό: Προστέθηκε στις πολλές «κόντρες» του θρυλικού τραγουδιστή με ομότεχνους του.