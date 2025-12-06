Τρέμε Μαράια: Η πριβέ εμφάνιση της Κριστίνα Αγκιλέρα για τα Χριστούγεννα στον Πύργο του Άιφελ

Αναμφισβήτητα η Μαράια Κάρεϊ έχει ανακηρυχθεί η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» χάρη στο All I Want For Christmas, αλλά (προφανώς) δεν είναι η μόνη τραγουδίστρια που έχει κυκλοφορήσει στο παρελθόν χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.

Το 2000 η Κριστίνα Αγκιλέρα κυκλοφόρησε το My Kind Of Christmas, στο οποίο ερμήνευε «κλασικά» χριστουγεννιάτικα τραγούδια, αλλά και νέα, τα οποία άκουσε τότε το κοινό για πρώτη φορά.

Με αφορμή την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του άλμπουμ η Αγκιλέρα ετοίμασε μία ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη ταινία - συναυλία με τίτλο Christmas In Paris, η οποία θα προβληθεί στις 14 και 21 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το παρακάτω βίντεο είναι μια πρώτη γεύση.

Σε αυτό η Κριστίνα Αγκιλέρα τραγουδάει με τη συνοδεία ορχήστρας το My Favorite Things από το κλασικό μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» που πρώτη ερμήνευσε το 1965 η Τζούλι Άντριους, ενώ πριν δέκα χρόνια είχε τραγουδήσει και η Lady Gaga στην τελετή της απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Το βίντεο του My Favorite Things, όπως και όλη η ειδική αυτή συναυλία γυρίστηκε μπροστά σε κοινό 250 ατόμων στην ταράτσα- κήπο πάνω από το Musée du Quai Branly με φόντο τον Πύργο του Άιφελ και με όλο τον χώρο διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια και στολίδια.

Ήδη από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε - πριν από λίγες ημέρες - το βίντεο στο επίσημο κανάλι της Αγκιλέρα στο YouTube και πλέον κοντεύει το 1 εκατομμύριο views, τα κολακευτικά σχόλια έπεσαν «βροχή» όχι μόνο για τη φωνή της, αλλά και για την εντυπωσιακή της εμφάνιση που θύμισε bourlesque εποχές όταν είχε προβληθεί στους κινηματογράφους η ομώνυμη ταινία.

«Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συναντά τη μαγεία του Παρισιού, κάτι πραγματικά εξαιρετικό συμβαίνει. Ανυπομονώ να μοιραστώ αυτές τις γιορτές μαζί σας», ήταν το μήνυμα της ποπ σταρ στις αρχές Νοεμβρίου με αφορμή την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για το Christmas In Paris στο οποίο θα τη δούμε να ερμηνεύει και χριστουγεννιάτικα τραγούδια και μεγάλες της επιτυχίες.

Κάποια δε από τα πιο διάσημα τραγούδια της θα τη δούμε να τα παρουσιάζει σε καμπαρέ εκδοχή με τα πλάνα να έχουν γυριστεί στο Crazy Horse, το εμβληματικό καμπαρέ του Παρισιού.