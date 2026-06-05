O πρωταγωνιστής του "Big Bang Theory" που έζησε μια κατάσταση τρόμου

Το "The Big Bang Theory" είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, «μήτρα» επιτυχημένων spinoffs και όχι μόνο. Μέσα από την ομάδα των βασικών πρωταγωνιστών γνωρίσαμε τον Τζιμ Πάρσονς (Σέλντον), τον Τζόνι Γκαλέκι (Λέοναρντ), την Κέηλι Κουόκο (Πέννυ), τον Κουνάλ Ναγιάρ (Ραζ) και τον Σάιμον Χέλμπεργκ (Xάουαρντ).

Σε μια εποχή που οι κωμωδίες τύπου sitcom έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, το "Big Bang Theory" παραμένει θρυλικό και οι πρωταγωνιστές του περιζήτητοι σε νέες παραγωγές. Ο Χέλμπεργκ μίλησε πρόσφατα στο "The Big Bang Theory Podcast" και αποκάλυψε τα συναισθήματα του στο τότε και στο τώρα της σειράς. Ο ηθοποιός εξήγησε πως ίδιος «ζούσε σε μια κατάσταση τρόμου» κατά το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειάς της σειράς και θα ήθελε να μπορούσε να γυρίσει πίσω και να το απολαύσει:

«Με πολλούς τρόπους, μακάρι να μπορούσα κάπως να τα ξανακάνω όλα από την αρχή. Είχα ζήσει σε μια κατάσταση τρόμου, πραγματικά. Νομίζα ότι δεν επρόκειτο να κρατήσει, ότι δεν είναι καλό, ότι ίσως ήθελαν κάποιον άλλο ηθοποιό αντί για μένα. Νομίζω πως ένιωθα κάπως σαν απατεώνας με κάποιο τρόπο, και επίσης είχα μια αδυναμία να το συνειδητοποιήσω και να το αποδεχτώ όλο αυτό που συνέβαινε με την επιτυχία μας. Θα ήθελα απλώς να ζήσω ξανά εκείνη τη νύχτα που γυρίστηκε ο πιλότος. Τι ήμασταν πριν βγούμε έξω. Είμαι σίγουρος ότι μας σύστησαν πριν το κάνουμε και πώς όταν έγιναν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στη συνέχεια, τρέχαμε πάνω-κάτω στις σκάλες και ούρλιαζαμε από χαρά. Ήταν μια ξεχωριστή, πολύ ξεχωριστή νύχτα όπου ήμασταν όλοι κάπως άφωνοι με αυτό που μας συνέβαινε»

Ο χαρακτήρας του Χάουαρντ Γουάλοβιτς αποτύπωσε στην αμερικάνικη τηλεόραση ιδανικά τον «σπασίκλα», τον ντροπαλό άντρα που φοβάται να μεγαλώσει και να φανερώσει τη ρομαντική ψυχή του. Το spinoff της σειράς, με τίτλο "Stuart Fails to Save The Universe" θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον Ιούνιο.