Όταν οι Beatles ήθελαν να πρωταγωνιστήσουν στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Οι Beatles δεν έπαιρναν πάντα τις πιο συμβατικές αποφάσεις στην πορεία της καριέρας τους. Άλλωστε, μιλάμε για ένα συγκρότημα που κάποια στιγμή αποφάσισε να ανοίξει το δικό του κατάστημα, το Apple Boutique, μόνο και μόνο για να καταλήξει να χαρίζει τα προϊόντα του δωρεάν και να το κλείσει μόλις οκτώ μήνες αργότερα.
Από την άλλη, υπήρξαν και επιλογές που σήμερα μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, όπως σημειώνει το Far Out Magazine. Όπως η περίφημη φωτογράφιση για το αμερικανικό άλμπουμ Yesterday and Today, όπου οι Beatles εμφανίζονταν περιτριγυρισμένοι από ωμό κρέας και ακέφαλες κούκλες μωρών.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Το πιο παράξενο σήμα του ελληνικού ΚΟΚ αφορά έναν κίνδυνο από τα ουράνια
- Μίνα Καραμήτρου: «Κορίτσια, διαφωνώ» – Το σχόλιο για Ρία Ελληνίδου, ο στίχος και η απρόσμενη αντίδραση
- Ο Πολυμέρης Βόγλης στο Reader: «Χωρίς τον Εμφύλιο, είναι αδύνατο να καταλάβουμε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία»
- Πού να μη νοικιάσετε στην Αθήνα: Οι 5 απλησίαστες περιοχές για φοιτητές - Tο κόλπο για φθηνό σπίτι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.