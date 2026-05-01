Πώς κατάφερε ο Banksy να στήσει το τεράστιο γλυπτό του κρυφά στο κέντρο του Λονδίνου

Το νέο γλυπτό του Banksy που εμφανίστηκε «από το πουθενά» στο Λονδίνο, μας γέννησε αμέσως μια εύλογη απορρία: Πώς κατάφερε ο καλλιτέχνης να το εγκαταστήσει σε τόσο κεντρικό σημείο, μέσα σε λίγες ώρες;

Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Υπό την κάλυψη του σκοταδιού, ο καλλιτέχνης του δρόμου έστησε ένα άγαλμα πάνω σε βάθρο, το οποίο απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωρά προς τα εμπρός, τυφλωμένο από μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του.

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός της σειράς podcast του BBC «The Banksy Story», έθεσε το ερώτημα «Πώς κατάφερε να φέρει το χαμηλοφορτηγό εκεί με όλη αυτή την ασφάλεια και να στήσει ένα τεράστιο γλυπτό από ρητίνη;»

Ο Πικ είπε: «Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια ιδιαίτερα έμπειρη ομάδα συνεργείου. Είναι οι τύποι που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica μέσα σε 24 ώρες: άνθρωποι ψαγμένοι, αλλά στην πραγματικότητα εξαιρετικά οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρόκειται να κάνουν τη δουλειά τους».

«Πιθανότατα έχουν επιτηρήσει την περιοχή, έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και πότε, έχουν πάει τις πρώτες πρωινές ώρες με ένα χαμηλοφορτηγό και πιθανόν τοποθέτησαν το έργο μέσα σε λίγα λεπτά, στην πιο ήσυχη δυνατή ώρα».

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram την Πέμπτη, ο καλλιτέχνης έδειξε στιγμιότυπα από το πώς κατάφερε να εγκαταστήσει το βάθρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.



Παρότι το ίδιο το έργο τέχνης θα χρειάστηκε μήνες προετοιμασίας, η επιχείρηση εγκατάστασης του έγινε πολύ γρήγορα.

Στο βίντεο φαίνονται κώνοι κυκλοφορίας που οριοθετούν την περιοχή, ενώ ένα μεγάλο όχημα φτάνει, απλώνει σταθεροποιητές φορτηγού και εμφανίζεται ένα άτομο με πορτοκαλί αντανακλαστικό γιλέκο.