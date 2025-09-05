Sicario: Ποιος είναι ο 28χρονος με τη μάσκα που τραγούδησε Καζαντζίδη και τρέλανε το κοινό

Μια αξέχαστη βραδιά έζησε το Καλλιμάρμαρο στις 4 Σεπτεμβρίου, με τη συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη να συγκεντρώνει πάνω από 30.000 θεατές.

Στην καρδιά της βραδιάς, ο 28χρονος Sicario ανέβηκε στη σκηνή και συγκλόνισε με την ερμηνεία του στο «Όταν βλέπετε να κλαίω», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα και δάκρυα συγκίνησης.

Το βίντεο με τον Sicario να τραγουδά Καζαντζίδη

Η εμφάνιση του Sicario στην συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη αποτέλεσε ένα απρόσμενο, αντιφατικό αλλά μαγικό στιγμιότυπο, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη ταυτότητα.

Ο μυστηριώδης μασκοφόρος καλλιτέχνης δεν είναι απλώς ένας ερμηνευτής. Παίζει ο ίδιος όλα τα μουσικά όργανα στις παραγωγές του, ενώ το ντεμπούτο του με το «Χορός» έγινε viral.

Η συνεργασία του με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το 2024 τον εκτόξευσε, και το διπλά πλατινένιο «Αυτός» μετρά πάνω από 20 εκατομμύρια streams.

Το single «Φωτιά» ήδη φλερτάρει με την κορυφή, ενώ το άλμπουμ «Μάσκα» αποκαλύπτει έναν καλλιτέχνη με βάθος, μυστήριο και πρωτοποριακή μουσική ταυτότητα.