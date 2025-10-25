6+1 μεγάλοι σταρ του σινεμά που σε ξεγέλασαν ότι τραγουδάνε στην οθόνη

Ίσως σήμερα να μας ξενίζει, αλλά στο παρελθόν και ειδικά στο Χόλιγουντ ήταν συνηθισμένο οι παραγωγοί να επιλέγουν έναν ηθοποιό για κάποιο ρόλο - ακόμα και σε μιούζικαλ - καθαρά και μόνο βάσει των υποκριτικών του δυνατοτήτων και της δημοφιλίας του τη δεδομένη στιγμή.

Οι φωνητικές δυνατότητες έρχονταν σε δεύτερη μοίρα αφού και να μην μπορούσε να τραγουδήσει, τη λύση την είχαν έτοιμη: έπαιρναν έναν τραγουδιστή ή κάποιον άλλο ηθοποιό με καλή φωνή που αναλάμβανε να ντουπλάρει τον / τη σταρ στα τραγούδια.

Μάλιστα, οι εν λόγω καλλιτέχνες, οι οποίοι ουσιαστικά «ξελάσπωναν» την παραγωγή, δε φαίνονταν πουθενά στους τίτλους και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να γίνει γνωστό ότι εκείνων η φωνή είχε μαγέψει το κοινό και όχι της πρωταγωνίστριας ή του πρωταγωνιστή που βλέπαμε στη μεγάλη οθόνη.

Να σημειώσουμε ότι αρκετοί ηθοποιοί μάθαιναν μετά το τέλος των γυρισμάτων ότι τελικά δεν θα ακουστεί η δική τους φωνή στα τραγούδια με αποτέλεσμα και εκείνοι από πλευράς τους να απογοητεύονται, αλλά πλέον ήταν αργά.

Ας γυρίσουμε λοιπόν τον χρόνο πίσω και δούμε 6+1 μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ που μας «ξεγέλασαν» και μας έκαναν να νομίζουμε ότι εκείνοι τραγουδούσαν, αλλά κάτι τέτοιο δεν ίσχυε στην πραγματικότητα.

Ρίτα Χέιγουορθ

Στην ταινία Γκίλντα (Τζίλντα) η σκηνή που η Ρίτα Χέιγουορθ (Rita Hayworth) τραγουδάει και χορεύει το Put The Blame On Mame είναι μία από τις πλέον κλασικές του κινηματογράφου με την πρωταγωνίστρια να μαγεύει το κοινό από το μακρινό 1946 που προβλήθηκε η ταινία στους κινηματογράφους μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο, αυτό που αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια μετά την Α' προβολή της ταινίας ήταν ότι δεν τραγουδούσε η Χέιγουορθ, αλλά η Αννίτα Έλις (Annita Ellis), η οποία ντούμπλαρε τη σταρ του Χόλιγουντ και στο Amado Mio, άλλο ένα τραγούδι της ταινίας που έχει μείνει στα χρονικά.

Ρεμπέκα Φέργκιουσον

Στο The Greatest Showman ο Φ.Τ. Μπάρνουμ (Χιου Τζάκμαν) φέρνει τη σουηδικής καταγωγής Τζένι Λιντ (Ρεμπέκα Φέργκιουσον) στην Αμερική για να μαγέψει το κοινό με τη φωνή της μιας και θεωρείται «η καλύτερη τραγουδίστρια του κόσμου».

Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όμως, οι παραγωγοί της ταινίας αποφάσισαν να ντουμπλάρουν τη φωνή της Ρεμπέκα Φέργκιουσον που την υποδυόταν στο τραγούδι «Never Enough». Η ηθοποιός τους πρότεινε να πει κανονικά το τραγούδι στο γύρισμα, ώστε να είναι πειστική η ερμηνεία της, το αίτημά της εισακούστηκε και αν μη τι άλλο η σκηνή ξεγελάει τον θεατή.

Να πούμε ότι το 2022 η Λόρεν Όλρεντ, η τραγουδίστρια, της οποίας η φωνή ακούστηκε στην ταινία, «αποκαλύφθηκε» όταν έλαβε συμμετοχή στο Britain's Got Talent και τραγούδησε το Never Enough, μαγεύοντας κριτές και κοινό και κερδίζοντας το golden buzzer.

Ντέμπι Ρέινολντς

Στο Τραγουδώντας στη Βροχή, η Ντέμπι Ρέινολντς (Debbie Reynolds) υποδυόταν τη νεαρή Κάθι που επιστρατεύεται από τους παραγωγούς του Χόλιγουντ για να γίνει η φωνή μιας μεγάλης σταρ του βωβού κινηματογράφου όταν οι ταινίες αποκτούν πλέον ήχο και οι ηθοποιοί... φωνή στην οθόνη.

Το «ειρωνικό» στην περίπτωση της Ρέινολντς είναι ότι σε δύο τραγούδια του κλασικού μιούζικαλ των '50s, τα Would You και You Are My Lucky Star, η κανονική φωνή της «κόπηκε» και την ντούμπλαρε η τραγουδίστρια και ηθοποιός, Μπέτι Νόιζ (Betty Noyes).

Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα τραγούδια της ταινίας τα είπε η ίδια η Ρέινολντς, την οποία πολλοί γνωρίζουν και επειδή ήταν η μητέρα της Κάρι Φίσερ (Carrie Fischer) των Star Wars.

Όντρεϊ Χέπμπορν

Μπορεί όταν επελέγη η Όντρεϊ Χέπμπορν (Audrey Hepburn) για τον ρόλο της Ελάιζα Ντούλιτλ στο Ωραία Μου Κυρία να ήταν μεγάλη σταρ στο Χόλιγουντ, όμως, οι φωνητικές της δυνατότητες δεν κάλυπταν τους παραγωγούς με αποτέλεσμα να προσλάβουν τη σοπράνο Μάρνι Νίξον (Marni Nixon).

Λέγεται ότι το αρχικό πλάνο ήταν να μπλέκονται οι φωνές των δύο γυναικών, αλλά τελικά τη φωνή της Χέμπορν δεν την ακούσαμε ποτέ στα τραγούδια της ταινίας.

Ο πήχης, άλλωστε, ήταν πολύ ψηλά αν σκεφτεί κανείς ότι το έργο είχε παιχτεί πριν με μεγάλη επιτυχία στο Broaway όπου εκεί τον ρόλο είχε υποδυθεί η Τζούλι Άντριους (Julie Andrews), της οποίας η φωνή ήταν μαγευτική.

Κρίστοφερ Πλάμερ

Όταν συμπρωταγωνιστείς με την Τζούλι Άντριους (Julie Andrews) σε ένα μιούζικαλ, στην προκειμένη περίπτωση τη «Μελωδία της Ευτυχίας», αν μη τι άλλο η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη για να σταθείς από φωνητικής πλευράς επάξια στο πλευρό της.

Και δυστυχώς για τον Κρίστοφερ Πλάμερ (Christopher Plummer), ο οποίος είχε κάνει μεγάλη προετοιμασία για να βελτιωθεί φωνητικά εν όψει των γυρισμάτων και μάλιστα, είχε ηχογραφήσει τα τραγούδια, οι παραγωγοί της ταινίας έκριναν ότι ήταν προτιμότερο να ντουπλάρει άλλος τη φωνή του και έτσι επέλεξαν τον τραγουδιστή Μπιλ Λι (Bill Lee).

Ζακ Έφρον

Αν και ο Ζακ Έφρον (Zac Efron) πρωταγωνίστησε και στα τρία High School Musical, τραγούδησε μόνο στις δύο ταινίες και συγκεκριμένα, τη δεύτερη και την τρίτη.

Και αυτό γιατί στην πρώτη ταινία οι παραγωγοί αποφάσισαν να τον ντουμπλάρει ο Ντριου Σέλει (Drew Selley) μιας και κάποια κομμάτια είχαν γραφτεί ήδη από πριν και έκριναν ότι δεν ταίριαζε η φωνή του σε αυτά.

Ωστόσο, αυτή η απόφαση δεν άρεσε στον Έφρον και έτσι στα δύο σίκουελ, ο ηθοποιός «πάτησε πόδι» και πέτυχε να τραγουδήσει ο ίδιος.

Μέριλιν Μονρόε

Τι και αν Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) ήταν το απόλυτο sex symbol, οι παραγωγοί της ταινίας «Οι Άνδρες προτιμούν τις Ξανθιές» με άνεση «αντιστάθηκαν» στη... φωνή της.

Έτσι στο τραγούδι Diamond's Are A Girl's Best Friend αποφάσισαν να την ντουμπλάρει η σοπράνο Μάρνι Νίξον (Marni Nixon) με μία διαφορά, όμως, συγκριτικά με τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η Νίξον ντούμπλαρε τη Μονρόε στην έναρξη του τραγουδιού και σε όλες τις ψηλές νότες, με την αξέχαστη ηθοποιό να τραγουδάει μόνη της το υπόλοιπο τραγούδι σε μία σκηνή που έχει μείνει «κλασική» στα χρονικά του Χόλιγουντ.