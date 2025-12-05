Αγορά WB από Netflix: Το μέλλον για Harry Potter, Game of Thrones και αγαπημένες σειρές

Το Netflix συμφώνησε να αγοράσει τις κινηματογραφικές και streaming επιχειρήσεις της Warner Bros έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων (54 δισεκατομμύρια λίρες) σε μια σημαντική συμφωνία του Χόλιγουντ.

Ο streaming κολοσσός αναδείχθηκε ο επιτυχών πλειοδότης για την ιστορική εταιρεία ψυχαγωγίας, ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές του, Comcast και Paramount Skydance, μετά από μια παρατεταμένη μάχη.

Η Warner Bros κατέχει franchise όπως τα Harry Potter και Game of Thrones, καθώς και την υπηρεσία streaming HBO Max. Ποιο θα είναι όμως το μέλλον τους στην πλατφόρμα ή και εκτός;

Netflix: Τι θα κάνει με τα διάσημα franchise της Warner

Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο γίγαντα στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, αλλά η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρχές ανταγωνισμού.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, δήλωσε ότι η πλατφόρμα ήταν «πολύ βέβαιο» ότι θα λάμβανε την έγκριση που χρειαζόταν και ότι έτρεχε «με πλήρη ταχύτητα» προς αυτή την κατεύθυνση.

Διαβάστε ακόμα: Είδαμε «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων»: Αυτή τη χριστουγεννιάτικη ταινία, θα την απολαύσετε

Είπε ότι συνδυάζοντας τη βιβλιοθήκη των σειρών και ταινιών της Warner Bros με τις σειρές της πλατφόρμας streaming όπως το Stranger Things, «μπορούμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να βοηθήσουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών».

«Η Warner Bros έχει ορίσει τον τελευταίο αιώνα ψυχαγωγίας και μαζί μπορούμε να ορίσουμε τον επόμενο», είπε.

Ερωτηθείς εάν το HBO θα πρέπει να παραμείνει ξεχωριστή υπηρεσία streaming, ο συν-διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Πίτερς δήλωσε ότι το Netflix πιστεύει ότι το εμπορικό σήμα HBO είναι σημαντικό για τους καταναλωτές, αλλά πρόσθεσε:

«Πιστεύουμε ότι είναι αρκετά νωρίς για να μπούμε στις λεπτομέρειες του πώς θα προσαρμόσουμε αυτήν την προσφορά στους καταναλωτές».

Το Netflix εκτιμά ότι θα εξοικονομήσει 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως μέσω της εξάλειψης των επικαλύψεων στους τομείς υποστήριξης και τεχνολογίας των επιχειρήσεων.

Οι ταινίες που γυρίζονται από την Warner Bros θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, ανέφερε, και το τηλεοπτικό στούντιο της Warner Bros θα συνεχίσει να μπορεί να κάνει παραγωγή για τρίτους. Το Netflix θα συνεχίσει να παράγει περιεχόμενο αποκλειστικά για τη δική του πλατφόρμα.

Εξαγορά Netflix: «Μεγάλη ημέρα για τις αγορές»

Χαρακτηρίζοντας την «μεγάλη μέρα» για τις εταιρείες, ο κ. Σαράντος αναγνώρισε ότι η εξαγορά μπορεί να εξέπληξε ορισμένους μετόχους, αλλά ήταν μια «σπάνια ευκαιρία» για να θέσει το Netflix σε τροχιά επιτυχίας «για τις επόμενες δεκαετίες».

Ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Warner Bros, πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα συνδυάσει «δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες αφήγησης ιστοριών στον κόσμο».

«Συνεργαζόμενοι με το Netflix, θα διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις πιο ηχηρές ιστορίες για τις επόμενες γενιές», είπε.

Η συμφωνία σε μετρητά και μετοχές ανέρχεται σε 27,75 δολάρια ανά μετοχή της Warner Bros, με συνολική επιχειρηματική αξία - η οποία περιλαμβάνει τα χρέη της εταιρείας και την αξία των μετοχών της - περίπου 82,7 δισ. δολάρια. Η αξία των μετοχών, ή η τιμή σε μετρητά, είναι 72 δισ. δολάρια.