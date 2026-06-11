Βασίλης Καΐλας: Η ζωή του γίνεται ντοκιμαντέρ - Η εμφάνιση μετά από καιρό

Γεννημένος το 1953, ο Βασίλης Καΐλας ήταν μόλις 4 ετών όταν ξεκίνησε να παίζει δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς κάνοντας την αρχή με το «Τελευταίο Ψέμα» όπου πρωταγωνιστούσε η Έλλη Λαμπέτη και μένοντας στην ιστορία ως ένα από τα παιδιά-θαύματα του ελληνικού κινηματογράφου.

Αργότερα, το 1979 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη.

Η οθόνη υπήρξε το δεύτερο σπίτι του, με αποκορύφωμα τη μεγαλύτερη προσωπική επιτυχία του ως «λουστράκος». Συνολικά μετρά ρόλους σε 117 ταινίες ελληνικές και ξένες.

Στη συνέχεια αφιερώθηκε στο θέατρο και στις μεταγλωττίσεις και αποτραβήχτηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πριν από λίγες ημέρες, η Finos Film και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τίμησαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Βασίλης Καΐλας, το παιδί-θαύμα του ελληνικού σινεμά, ο οποίος σήμερα είναι 73 ετών και συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Άννα.

Ο Βασίλης Καΐλας με τη σύζυγό του | NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης

Ο Βασίλης Καΐλας ανέφερε ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρέθηκε κοντά σε ανθρώπους που τον τίμησαν με την αγκαλιά τους, κάνοντας ειδική μνεία στη Finos Film, λέγοντας ότι ο Φίνος έδωσε στον ελληνικό κινηματογράφο την ανάσα και την πνοή του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε ότι η ζωή του γίνεται ντοκιμαντέρ. «Δεν ήταν κάτι που ήθελα, αλλά ο άνθρωπος που προθυμοποιήθηκε για αυτή την ιστορία είναι άνθρωπος της Finos Film, οπότε δεν μπορούσα να αρνηθώ στο πρώτο μου ξεκίνημα», εξήγησε ο ηθοποιός.

Τα γυρίσματα για την ταινία ξεκίνησαν μέσα στον Απρίλιο σύμφωνα με τον Νίκο Νικόλιζα και θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Στο ντοκιμαντέρ ο Βασίλης Καΐλας εξιστορεί τη ζωή του στα μέρη που γυρίστηκαν οι ταινίες του και υπάρχουν στοιχεία δραματοποιημένα.

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Ο ίδιος εξακολουθεί να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κρατώντας χαμηλούς τόνους και απολαμβάνοντας χρόνο με τα εγγόνια που του έχει χαρίσει η κόρη του.

«Δεν βλέπω τις ταινίες μου γιατί μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες και στη σημερινή εποχή επειδή περνάμε δύσκολα, ο συσχετισμός με κάνει να νιώθω άβολα», είπε ακόμα.