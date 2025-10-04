Bugonia: Η μυστηριώδης αρχαία λέξη που επέλεξε ο Λάνθιμος για τη νέα του ταινία

H Bugonia είναι η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, που παίχτηκε για πρώτο φορά σε ελληνικό κοινό στην πολύ πρόσφατη τελετή έναρξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας στο Μέγαρο Μουσικής αφήνοντας γενικά πολύ καλές εντυπώσεις.

Αν μη τι άλλο το όνομα της ταινίας προκαλεί ένα μυστήριο γύρω της. Το Bugonia, λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη βουγονία. Η λέξη αυτή παράγεται από τη λέξη «βους» (το βόδι) και από το ρήμα «γίγνομαι». Σημαίνει ουσιαστικά τη διαδικασία του να γεννιέσαι από ένα βόδι. Ας το εξηγήσουμε όμως λίγο καλύτερα.

Στην αρχαία ελλάδα υπήρχε μία θεωρία (ή μάλλον θα έπρεπε να πούμε μία δεισδαιμονία), σύμφωνα με την οποία, οι μέλισσες γεννιούνται μέσα από το κουφάρι νεκρών αγελάδων και βοδιών. Ο μύθος αυτός φτάνει πολύ πίσω στον χρόνο και μάλιστα τη συναντάμε και στην αρχαία Αίγυπτο.

Υπάρχει μία αναφορά και στη Βίβλο όπου ο Σαμσών σκοτώνει ένα λιοντάρι και βρίσκει στο κουφάρι του μέλισσες και μέλι, εκεί υπάρχει και μία φορά που σε ελεύθερη απόδοση στα νέα ελληνικά διαβάζεται ως εξής: «Από τον σαρκοβόρο βγήκε τροφή, και από τον δυνατό προήλθε γλυκύτητα».

Για όποιον έχει δει την ταινία "Bugonia” του Γιώργου Λάνθιμου, αυτή η ονομασία ταιριάζει απόλυτα σε πολλά σημεία της ταινίας που καταπιάνεται με ακραίες θεωρίες αλλά χρησιμοποιεί πολύ και τη μεταφορά της μέλισσας ως έναν τρόπο να μιλήσει για τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Αξίζει να τονιστεί ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Γιώργος Λάνθιμος καταφεύγει στα αρχαία ελληνικά για να βρει τίτλο σε μία ταινία του. Το 2022 παρουσίασε μία ταινία μικρού μήκους με τον τίτλο “Βληχή”, που σημαίνει το «βέλασμα».