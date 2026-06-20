Ε.Τ. ο Εξωγήινος: Τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές του blockbuster του Σπίλμπεργκ

Ένα μοναχικό αγόρι που πιάνει φιλίες και βοηθά έναν εξωγήινο, τον ΕΤ, ο οποίος έχει παγιδευτεί στη Γη να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η ταινία του 1982 του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Ε.Τ. ο Εξωγήινος» είχε κερδίσει υποψηφιότητες για εννέα Όσκαρ κερδίζοντας τέσσερα από αυτά, ενώ για 11 χρόνια κρατούσε τον τίτλο της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας όλων των εποχών.

Η ιδέα της βασίστηκε στον φανταστικό φίλο που είχε πλάσει ο Σπίλμπεργκ με τη φαντασία του όταν πήραν διαζύγιο οι γονείς του.

Το καστ αποτελούνταν από νεαρούς ηθοποιούς που αργότερα είτε παρέμειναν στο προσκήνιο, όπως η Ντρου Μπάριμορ, είτε επέλεξαν να απομακρυνθούν από τη δημοσιότητα, όπως ο Κ. Σι. Μάρτελ, καθώς και από ενήλικες ηθοποιούς που είχαν ακόμη μπροστά τους μακρά και επιτυχημένη πορεία, όπως ο Πίτερ Κογιότ.

Ας δούμε τι κάνουν σήμερα οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας, 44 χρόνια μετά την ταινία φαινόμενο που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο.

Ντρου Μπάριμορ

Η Ντρου Μπάριμορ έγινε σταρ με διεθνή αναγνωρισιμότητα μέσα από την ταινία «ΕΤ ο εξωγήινος» όταν ήταν μόλις επτά ετών και υποδύθηκε τη μικρή Γκέρτι. Η συνέχεια είχε για εκείνη πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, όπως τα Firestarter (1984), Poison Ivy (1992), The Wedding Singer (1998), Ever After (1998), Never Been Kissed (1999), Charlie's Angels (2000), 50 First Dates (2004) και Music and Lyrics (2007).

Για την ερμηνεία της στην τηλεταινία Grey Gardens (2009) προτάθηκε για Emmy και κέρδισε Χρυσή Σφαίρα. Την ίδια χρονιά έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία Whip It.

Τα τελευταία έξι χρόνια η Ντρού Μπάριμορ παρουσιάζει τη δική της τηλεοπτική εκπομπή, The Drew Barrymore Show. Παράλληλα έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της ομορφιάς, της διακόσμησης και των ειδών κουζίνας.

Έχει δύο κόρες, την Όλιβ και τη Φράνκι, από τον γάμο της με τον Γουίλ Κόπελμαν, από τον οποίο χώρισε το 2016.

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Χένρι Τόμας

Ο Χένρι Τόμας ήταν δέκα ετών όταν ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έλιοτ, για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Το E.T. ήταν μόλις η τρίτη του κινηματογραφική εμφάνιση.

Η επιτυχία της ταινίας άνοιξε τον δρόμο για μια μακρά καριέρα, με συμμετοχές σε ταινίες όπως τα Legends of the Fall (1994), Gangs of New York (2002), Dear John (2010) και To All the Boys: Always and Forever (2021).

Έχει επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass και The Fall of the House of Usher.

Είναι πατέρας τριών παιδιών, τα δύο από τον γάμο του με την Αναλί Φέρι, με την οποία παντρεύτηκε το 2009.

Η οντισιόν που του έδωσε τον ρόλο για την ταινία:

Σι. Τόμας Χάουελ

Ο Σι. Τόμας Χάουελ ήταν 13 ετών όταν ξεκίνησε την καριέρα του με το E.T. και συνέχισε με ταινίες όπως τα The Outsiders (1983) και Gettysburg (1993).

Αργότερα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα The Walking Dead, Criminal Minds και 1923, ενώ συμμετείχε και σε υπερηρωικές παραγωγές όπως το The Amazing Spider-Man (2012).

Έχει τρία παιδιά από τον γάμο του με τη Σίλβι Άντερσον.

Κ. Σι. Μάρτελ

Ο Κ. Σι. Μάρτελ είχε ήδη αρκετές τηλεοπτικές εμφανίσεις πριν ενταχθεί στο καστ του E.T. ως Γκρεγκ. Μετά την ταινία συνέχισε να εργάζεται κυρίως στην τηλεόραση, με πιο γνωστή συμμετοχή του τη σειρά Growing Pains. Αργότερα εγκατέλειψε την υποκριτική. Σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

Ρόμπερτ ΜακΝότον

Ο Ρόμπερτ ΜακΝότον υποδύθηκε τον Μάικλ, τον μεγαλύτερο αδελφό του Έλιοτ και της Γκέρτι.

Σε συνέντευξή του έχει αναφέρει ότι είχε αναπτύξει στενή φιλία με τον Χένρι Τόμας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και ότι οι δυο τους περνούσαν τον χρόνο τους παίζοντας Dungeons & Dragons στο πλατό, ενώ κάποια στιγμή ζήτησε να συμμετάσχει και ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ.

Αν και αποσύρθηκε ουσιαστικά από την υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1980, επέστρεψε περιστασιακά σε ορισμένες ανεξάρτητες παραγωγές. Είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Μπιάνκα Χάντερ και έχουν έναν γιο, τον Νόα.

Πίτερ Κογιότ

Ο Πίτερ Κογιότ απέκτησε τον πρώτο μεγάλο εμπορικό του ρόλο ως ο μυστηριώδης κυβερνητικός πράκτορας «Keys».

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα Jagged Edge (1985), Patch Adams (1998), Femme Fatale (2002) και A Walk to Remember (2002).

Έχει προταθεί δύο φορές για Emmy και κέρδισε το βραβείο το 2015 για την αφήγησή του στο ντοκιμαντέρ The Roosevelts: An Intimate History.

Παράλληλα είναι γνωστός για την πολιτική και κοινωνική του δράση, υποστηρίζοντας εδώ και δεκαετίες αντισυμβατικές και αντικαταναλωτικές ιδέες. Έχει δύο παιδιά.

Ντι Γουάλας

Η Ντι Γουάλας είχε ήδη διαγράψει σημαντική πορεία στην τηλεόραση όταν ανέλαβε τον ρόλο της Μέρι, μητέρας του Έλιοτ και της Γκέρτι.

Μετά το E.T. πρωταγωνίστησε στις ταινίες τρόμου όπως τα Cujo (1983) και The Frighteners (1996), ενώ εμφανίστηκε και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, όπως τα General Hospital και Just Add Magic.

Έχει γράψει αρκετά βιβλία αυτοβελτίωσης και έχει μια κόρη με τον εκλιπόντα σύζυγό της, Κρίστοφερ Στόουν.

Δείτε βίντεο με τους πρωταγωνιστές τότε και σήμερα: