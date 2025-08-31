Φεστιβάλ Βενετίας: 13λεπτο χειροκρότημα για τον «Φρανκενστάιν» του Ντελ Τόρο

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 13 λεπτών, το κοινό του Φεστιβάλ Βενετίας αποθέωσε το βράδυ του Σαββάτου την ταινία «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, σημειώνοντας το μεγαλύτερο standing ovation της φετινής διοργάνωσης μέχρι στιγμής.

Aclamado! “Frankenstein”, novo filme de Guilherme Del Toro, estreou neste sábado (30) no Festival de Veneza. Após a exibição, o longa foi ovacionado por 14 minutos. Jacob Elordi, um dos astros da produção, ficou visivelmente emocionado.



Οι πρωταγωνιστές Όσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους, με δάκρυα στα μάτια καθώς το πλήθος συνέχιζε να χειροκροτεί. Ο Ντελ Τόρο, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε το κοινό και αγκάλιασε θερμά τους ηθοποιούς του.

Σε μια τρυφερή στιγμή, ο Άιζακ φίλησε τον Ελόρντι στο μάγουλο, ενώ οι δυο τους μοιράστηκαν μια αγκαλιά γεμάτη συναίσθημα και σεβασμό.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία, μια γοτθική εκδοχή επιστημονικής φαντασίας βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ, ακολουθεί την τραγική ιστορία ενός ιδιοφυούς επιστήμονα που δίνει ζωή σε ένα τερατώδες πλάσμα, οδηγώντας τελικά στην καταστροφή και των δύο.

Με διάρκεια 149 λεπτών και προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων δολαρίων, το «Φρανκενστάιν» διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα και θεωρείται ήδη φαβορί για τα φετινά βραβεία, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix.

Η υποδοχή της ταινίας στη Βενετία επιβεβαιώνει την καλλιτεχνική δύναμη του Ντελ Τόρο, ο οποίος αποφεύγει τα ψηφιακά εφέ και επενδύει σε φυσικά σκηνικά και αυθεντικές ερμηνείες, προσφέροντας μια νέα, ανθρώπινη ματιά στον μύθο του Φρανκενστάιν

