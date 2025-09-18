Φόνισσα: Ποια είναι η Εύα Νάθενα που σκηνοθέτησε την πολυβραβευμένη ταινία με την Καραμπέτη

Η πολυβραβευμένη ταινία «Φόνισσα», εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, με πρωταγωνίστρια την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, σε σκηνοθεσία της Εύας Νάθενα, έρχεται την Πέμπτη (18/9) σε Α' τηλεοπτική προβολή στις 21.00 στο Star.

Το σκηνοθετικό εγχείρημα της Εύας Νάθενα αποτελεί μια κινηματογραφική προσέγγιση πάνω στην τραγική ηρωίδα «Φόνισσα».

Με φόντο μία τοποθεσία του προηγούμενου αιώνα, η κλασική ιστορία της Χαδούλας μεταφέρεται στο παρόν, επιχειρώντας να φέρει στο φως, αλλά και να γιατρέψει το διαγενεαλογικό τραύμα που διέπει την ελληνική κοινωνία.

Η υπόθεση της ταινίας

Σε ένα δυστοπικό νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900, η Χαδούλα, χήρα Ιωάννου Φράγκου, είναι μια γυναίκα που έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία υπηρετώντας αυτό που της πέρασε η μητέρα της – μια σκυτάλη δύσκολη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την κατώτερη μοίρα της γυναίκας.

Η Χαδούλα επαναστατεί μέσα της και αυτό δεν θα αργήσει να συμβεί και προς τα έξω.

Τα μικρά κορίτσια του νησιού γίνονται θύματά της.

Αφαιρώντας τους τη ζωή, η ίδια νιώθει ότι τα απαλλάσσει από το κοινωνικό φορτίο που η ύπαρξή τους επιφέρει. Οι πράξεις της κάποια στιγμή αυτονομούνται και τη φέρνουν αντιμέτωπη με τον νόμο.

Εγκαταλείπει το σπίτι της και βρίσκει καταφύγιο στη φύση. Όμως, όσο και αν η ηθική της τής υπαγορεύει ότι έπραξε σωστά, στην πραγματικότητα το χρόνιο τραύμα της την ακολουθεί παντού.

Το τέλος έρχεται σαν λύτρωση.

Ποια είναι η Εύα Νάθενα

Η Εύα Νάθενα, μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες ενδυματολόγους και σκηνογράφους όπως έχει χαρακτηριστεί, γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει ζωγραφική.

Δάσκαλός της ήταν ο Χρόνης Μπότσογλου, ενώ ακόμα έχει σπουδάσει σκηνοθεσία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Αφότου αποφοίτησε, άρχισε να εργάζεται ως σκηνογράφος και ενδυματολόγος στο θέατρο.

Ξεκίνησε ως βοηθός του Έλληνα σκηνογράφου Διονύσιου Φωτόπουλου και έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) και το Θέατρο Παλλάς Αθηνών, έχοντας εφαρμόσει τις καινοτόμες ιδέες της για τα θεατρικά ενδύματα και τα σκηνικά και έχοντας βραβευτεί επαναλημμένα για το έργο της.

Η πρώτη της σκηνοθετική εμπειρία στον κινηματογράφο ήταν το 2022 με την ταινία «Αντιγόνη», βασισμένη στο δράμα του Σοφοκλή, η οποία γυρίστηκε στις φυλακές Αυλώνα σε πλαίσιο ενός εργαστηρίου που οργανώθηκε για παραβάτες, ηλικίας 18-21 ετών, στο σχολείο των φυλακών.

Η «Φόνισσα» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, βασισμένη στο βιβλίο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που σκηνοθέτησε, ενώ σχεδίασε και τα ρούχα και επέβλεψε την παραγωγή.

Η ταινία έχει κερδίσει 21 βραβεία και έχει χαρακτηριστεί ως «εξαιρετικά γυρισμένη» μεταξύ άλλων από τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς.

Η Εύα Νάθενα τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης, ενώ ήταν και υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2025 από την Ελλάδα αν και δεν προκρίθηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Στην προσωπική της ζωή είναι παντρεμένη με τον Κώστα Λαμπρόπουλο και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Βραβεία - Διακρίσεις

2003: Κρατικό Βραβείο Ενδυματολογίας για τις «Θεατρίνες»

2004: Κρατικό Βραβείο Ενδυματολογίας για την ταινία «Νύφες»

2006: Κρατικό Βραβείο Ενδυματολογίας για την ταινία «Uranya»

2023: Βραβείο της ΕΡΤ για τη «Φόνισσα»

2023: Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για τη Φόνισσα»

2023: Βραβείο Φίνος Φιλμ για τη «Φόνισσα»

2024: Greek Top Women Award