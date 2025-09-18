Η Φόνισσα: Τα βραβεία που έχει κερδίσει η ταινία της Εύας Νάθενα με την Καρυοφιλλιά Καραμπέτη

Η πόλυβραβευμένη «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα με πρωταγωνίστρια την Καρυοφιλλιά Καραμπέτη έρχεται αύριο Πέμπτη (18/9) στις 21.00 στο Star σε Α' τηλεοπτική προβολή.

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Έκανε πρεμιέρα στο 64ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποσπώντας έξι βραβεία και επελέγη ως η πρόταση της Ελλάδας για το «Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας» στα 97α βραβεία της Ακαδημίας.

Η Φόνισσα: Τα βραβεία της ταινίας

Η «Φόνισσα» είναι μια παραγωγή της Tanweer Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV και της View Master Films και έχει λάβει διεθνείς διακρίσεις:

βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Kine Nova Film Festival

βραβείο Σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα The Belt and Road Film Week του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης, του μεγαλύτερου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Ασίας.

έξι βραβεία στο London Greek Film Festival

Η Φόνισσα: Η υπόθεση της ταινίας

Η «Φόνισσα» εκτυλίσσεται σε ένα δυστοπικό νησί της Ελλάδας γύρω στο 1900. Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η Χαδούλα, την οποία υποδύεται η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Η Χαδούλα είναι πολλά χρόνια χήρα και έχει μάθει να επιβιώνει στην ανδροκρατούμενη, πατριαρχική κοινωνία, υπηρετώντας αυτό που της πέρασε η μητέρα της – μια σκυτάλη δύσκολη, που διαιωνίζει την υποτίμηση και την κατώτερη μοίρα της γυναίκας.

Κάποια στιγμή, η Χαδούλα επαναστατεί μέσα της και αυτό δεν αργεί να συμβεί και προς τα έξω. Τότε, τα μικρά κορίτσια του νησιού γίνονται θύματά της. Αφαιρώντας τους τη ζωή, η ίδια νιώθει ότι τα απαλλάσσει από το κοινωνικό φορτίο που η ύπαρξή τους επιφέρει.

Σύντομα οι πράξεις της αυτονομούνται και τη φέρνουν αντιμέτωπη με τον νόμο. Εγκαταλείπει το σπίτι της και βρίσκει καταφύγιο στη φύση. Όμως, όσο και αν η ηθική της τής υπαγορεύει ότι έπραξε σωστά, στην πραγματικότητα το χρόνιο τραύμα της την ακολουθεί παντού. Το τέλος έρχεται σαν λύτρωση.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Κατερίνα Μπέη, ενώ την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πλαισιώνει ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών που απαρτίζεται από τους: Μαρία Πρωτόπαππα, Έλενα Τοπαλίδου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Γεωργιάννα Νταλάρα, Χρήστο Στέργιογλου, Στάθη Σταμουλακάτο, Δημήτρη Ήμελλο, Χριστίνα Μαξούρη, Όλγα Δαμάνη, Έρση Μαλικένζου, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, Αγορίτσα Οικονόμου, Μιχάλη Οικονόμου, Βερόνικα Δαβάκη, Νίκη Παπανδρέου, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Γιάννη Τσορτέκη, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Ρίτα Λυτού, Λωξάντρα Λούκας και Αριάδνη Βελλή.