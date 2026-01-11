Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα φαβορί για τη νίκη και η Βουγονία του Λάνθιμου

Απόψε το βράδυ, Κυριακή 11 Ιανουαρίου απονέμονται οι Χρυσές Σφαίρες για το 2026 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια. Μεταξύ των κορυφαίων φετινών υποψηφίων των βραβείων που θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ βρίσκονται μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Αριάνα Γκράντε, Σίνθια Ερίβο και Έμμα Στόουν.

Η ταινία One Battle After Another ηγείται των υποψηφιοτήτων συγκεντρώνοντας 9 συνολικά, ενώ ακολουθούν τα Sentimental Value με 8, το Sinners με 7, το Hamnet με 6, τα Frankenstein και Wicked: For Good με 5 και το It Was Kust an Accident με 4.

Η Βουγονία του Λάνθιμου

Η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου συγκεντρώνει συνολικά 3 υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερη ταινία, μιούζικαλ ή κωμωδία, Α΄ γυναικείου ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την Έμα Στόουν και Α΄ ανδρικού ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς.

Ποιοι ηθοποιοί θεωρούνται φαβορί;

Οι Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme) και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (One Battle After Another) θα αναμετρηθούν σε μία ιδιαίτερα έντονη κούρσα για το βραβείο ανδρικής ερμηνείας σε μιούζικαλ ή κωμωδία. Ο Ίθαν Χοκ (Blue Moon) θεωρείται πιθανή έκπληξη.

Στην κατηγορία ανδρικής ερμηνείας σε δραματική ταινία, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners) έχει ισχυρές πιθανότητες, αν και ο διεθνής προσανατολισμός των Χρυσών Σφαιρών τα τελευταία χρόνια δεν αποκλείει τον νικητή των Καννών, Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent).

Στην κατηγορία γυναικείας ερμηνείας σε μιούζικαλ ή κωμωδία, προηγούνται έμπειρες ηθοποιοί όπως η Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You) και η Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue), ενώ δυναμική παρουσία έχει και η ανερχόμενη Τσέις Ινφίνιτι (One Battle After Another).

Η κατηγορία γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία θεωρείται πιο προβλέψιμη, με την Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet) να προηγείται καθαρά έναντι ανταγωνιστριών όπως η Ρενάτε Ράινσβε (Sentimental Value).

Στις κατηγορίες β’ ανδρικού και γυναικείου ρόλου ξεχωρίζουν οι Έιμι Μάντιγκαν (Weapons), Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein), καθώς και οι Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Τεγιάνα Τέιλορ (όλοι για το One Battle After Another).

Η παρουσιάστρια της βραδιάς

Η Αμερικανίδα κωμικός Νίκι Γκλέιζερ επιστρέφει στον ρόλο της παρουσιάστριας μετά την περσινή τελετή.

Ο εναρκτήριος μονόλογός της είχε θεωρηθεί αντάξιος θρυλικών παρουσιαστών όπως οι Ρίκι Ζερβέ, Τίνα Φέι και Έιμι Πόλερ καθώς με το καυστικό της χιούμορ είχε αναφερθεί στους σταρ της βραδιάς.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι η παρουσίαση των Χρυσών Σφαιρών ήταν «χωρίς καμία αμφιβολία η πιο διασκεδαστική εμπειρία της καριέρας της».

Ποια βραβεία έχουν ήδη απονεμηθεί;

Τα δύο ειδικά βραβεία για συνολική προσφορά απονεμήθηκαν φέτος νωρίτερα, στην πρώτη τελετή Globes Eve.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ τιμήθηκε με το βραβείο Carol Burnett για τη συμβολή της στην τηλεόραση, ενώ η Έλεν Μίρεν έλαβε το κινηματογραφικό αντίστοιχο, το βραβείο Cecil B. DeMille.