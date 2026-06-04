Η γαλλο-ιρανή συγγραφέας και σκηνοθέτης Μαρζάν Σατραπί (Marjane Satrapi), πέθανε την Πέμπτη (4/6) σε ηλικία 56 ετών. Γνωστή, μεταξύ άλλων, για την ταινία εμβληματική ταινία Persepolis» που «τάραξε» το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, η ταινία αφηγείται την ιστορία των πρώτων χρόνων της Σατραπί στην Τεχεράνη, όπου αγωνιζόταν υπό τους περιορισμούς που επέβαλε η ηγεσία του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, προτού σταλεί στην Ευρώπη από τους γονείς της και ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύζυγος της Σατραπί, Σουηδός παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος, πέθανε στις 8 Απριλίου πέρυσι.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστό το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP: «Η Marjane Satrapi πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Mattias Ripa, του συζύγου της και του έρωτα της ζωής της», ανέφερε μέλος του στενού της κύκλου στο μέσο.

Πέρυσι, αρνήθηκε το γαλλικό βραβείο της λεγεώνας της τιμής λόγω της «υποκρισίας» της χώρας στις συναλλαγές της με το Ιράν, επικαλούμενη τις γαλλικές πολιτικές βίζας που εμπόδιζαν τους αντιφρονούντες να εγκαταλείψουν το Ιράν για την ευρωπαϊκή χώρα.

Μαριάν Σατραπί: Βιογραφικό

Η Μαριάν Σατραπί, είναι Ιρανή συγγραφέας παιδικών βιβλίων, γελοιογράφος, εικονογράφος και κινηματογραφική σκηνοθέτης.

Γεννήθηκε στο Ραστ του Ιράν αλλά μεγάλωσε σε μεσοαστική οικογένεια της Τεχεράνης. Οι γονείς της ήταν έντοντα πολιτικοποιημένη, όπως φαίνεται και στο «Persepolis» όπου πρόκειται για αυτοβιογραφία. Ήταν μαρξιστές-λενινιστές, και αρκετά καλλιεργημένοι.

Η δημιουργός έζησε τη βία και την καταστολή στην Τεχεράνη από «πρώτο χέρι». Πολλοί από τους οικογενειακούς φίλους τους διώχθηκαν, συνελήφθησαν, ακόμη και δολοφονήθηκαν.

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Ως έφηβη έγινε και εκείνη αρκετά αντιδραστική και είχε «πάρε δώσε» με την αστυνομία.

\Αργότερα, πήγε στη Βιέννη, στην Αυστρία για σπουδές. Αφότου ανέκαμψε από μια μια σχεδόν θανατηφόρα πνευμονία, επέστρεψε στο Ιράν. Σπούδασε οπτική επικοινωνία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ στην Τεχεράνη.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, γνώρισε τον σύζυγό της Ρεζά και μετακόμισαν στη Γαλλία.

Η διασημότητα της δημιουργού ήρθε με τα κόμικς και τα graphic novels. τα οποία δημοσιεύθηκαν αρχικά στα γαλλικά σε τέσσερα μέρη το 2000-2003 και σε αγγλική μετάφραση σε δύο μέρη το 2003 και το 2004 αντίστοιχα ως Περσέπολις και Περσέπολις 2, τα οποία περιγράφουν την παιδική της ηλικία στο Ιράν και την εφηβεία της στην Ευρώπη. Το Περσέπολις κέρδισε το βραβείο Angoulême Coup de Coeur' στο Διεθνές Φεστιβάλ Κόμικς της Ανγκουλέμ.