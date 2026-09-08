Σάρον Στόουν: Το ανατριχιαστικό όραμα που κρατούσε μυστικό - «Μου παρουσιάστηκαν 5 φωτεινές σφαίρες»

25 χρόνια μετά το εγκεφαλικό που υπέστη σε ηλικία 43 ετών, η σταρ του Χόλιγουντ Σάρον Στόουν μοιράζεται τα υπερφυσικά οράματα που βίωσε κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

Μιλώντας σε ένα επεισόδιο του podcast Mayim Bialik's Breakdown, η 68χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ μίλησε με ειλικρίνεια για το μακρύ ταξίδι ανάρρωσής της και αποκάλυψε μια απόκοσμη εμπειρία που κράτησε μυστική για χρόνια επειδή ήταν τόσο δύσκολο να την περιγράψει με λόγια.

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι τα οράματα άρχισαν να παίρνουν μορφή λίγο μετά το εξιτήριο της από το νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αποπροσανατολισμού κατά την οποία το πρόγραμμα ύπνου της είχε ανατραπεί εντελώς.

«Όταν γύρισα σπίτι από το νοσοκομείο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και κοιμόμουν την ημέρα. Όταν ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, κάπου ανάμεσα σε ύπνο και ξύπνιο μου παρουσιάστηκαν κάποιες πέντε φωτεινές σφαίρες και μου μίλησαν κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε μια ψηφιακή γλώσσα».

Η Στόουν περιέγραψε λεπτομερώς πώς οι λαμπερές οντότητες πρόσφεραν μια ανησυχητική πρόβλεψη για τη μελλοντική προσωπική της ζωή - προειδοποιώντας την συγκεκριμένα για την πικρή μάχη επιμέλειας για τον μεγαλύτερο γιο της, Ρόαν.

Όταν η Σάρον Στόουν υπέστη εγκεφαλικό, ο Ρόαν ήταν μόλις ενός έτους βρέφος, έχοντας υιοθετηθεί το 2000 από την Στόουν και τον τότε σύζυγό της, τον εκδότη εφημερίδας Φιλ Μπρόνσταϊν.

«Τους έλεγα συνέχεια: "Δεν ξέρω αν πρέπει να μείνω εδώ ή αν πρέπει να πεθάνω". Και μου είπαν: "Πρέπει να μείνετε". Και εγώ είπα: "Μπορώ να μείνω μόνο αν δύο από εσάς μείνετε με τον γιο μου. Γιατί δεν θέλω να είναι μόνος του και νομίζω ότι θα μου τον πάρουν"», περιέγραψε.

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Το όραμα αποδείχτηκε για εκείνη κάτι σαν οιωνός, αφού μετά το διαζύγιο του ζευγαριού το 2004, η Στόουν τελικά έχασε την κύρια επιμέλεια του Ρόαν κάτι που φαίνεται να επηρεάστηκε από τους προκλητικούς κινηματογραφικούς της ρόλους στο Χόλιγουντ.

«Σίγουρα, θα μου τον έπαιρναν», εξήγησε ο Στόουν. «Και είπα, "Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία. Εσείς οι δύο θα μείνετε μαζί του και θα τον προστατεύσετε". Και συμφώνησαν. Και είπαν, "Αλλά το πεπρωμένο σου απαιτεί να μείνουμε μαζί σου"».

Αναλογιζόμενη την σουρεαλιστική εμπειρία της επικοινωνίας με τα ανεξήγητα φώτα, η σταρ του κινηματογράφου τόνισε ότι η συνάντηση δεν την φόβισε, ούτε την αναστάτωσε.

«Ήμουν περίεργη», εξήγησε, «αλλά ήμουν πολύ ήρεμη».