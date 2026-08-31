Η εκδίκηση του Κογιότ: Η νέα ταινία των Looney Tunes μόλις ξεπέρασε την «Οδύσσεια» και τον Ρίντλεϊ Σκοτ

Από τη μία έχουμε ένα ομηρικό αριστούργημα που έρχεται να ξεφύγει από την πεπατημένη, και να ανατρέψει τη δογματική αποτύπωση του αρχετυπικού έπους, και από την άλλη έχουμε την Οδύσσεια, του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πιστέψτε το ή όχι, η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον αγαπημένο Wile E. Coyote των Looney Tunes, κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το Σαββατοκύριακο στα ταμία των ΗΠΑ το έπος του Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά και τον Ρίντλεϊ Σκοτ.

Ενώ το Coyote vs. ACME δεν βρέθηκε στην κορυφή των charts του box office το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, ξεπέρασε ταινίες όπως το «The Odyssey» και μια νέα ταινία του Σκοτ, γράφει το Polygon.

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Το κατόρθωμα της ταινίας κινουμένων σχεδίων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι έπρεπε να προωθηθεί και να κυκλοφορήσει ως ανεξάρτητη, από την Ketchup Entertainment, αφού η Warner Bros. εγκατέλειψε τη διανομή της.

Η ταινία «Coyote vs. ACME» είχε έσοδα 15,4 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου προβολής. Έχει ήδη εισπράξει σχεδόν διπλάσια από όσα είχε εισπράξει η ταινία των Looney Tunes «The Day the Earth Blew Up» σε ολόκληρη την κυκλοφορία της.

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Αν και τα 15,4 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να φαίνονται μέτρια έσοδα το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής σε ένα καλοκαίρι γεμάτο blockbuster, το ρεπορτάζ του Deadline υπογραμμίζει ότι η ταινία είχε προϋπολογισμό μόνο 10 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η Ketchup Entertainment έπρεπε να χειριστεί ολόκληρη την κυκλοφορία της.

Η ταινία Coyote vs. ACME είχε αρχικά παραχθεί από την Warner Bros., αλλά το στούντιο αποφάσισε να αναβάλει την παραγωγή της ταινίας το 2023 και να λάβει έκπτωση 30 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ketchup Entertainment απέκτησε τα δικαιώματα κυκλοφορίας της και το έκανε μόνη της, γεγονός που καθιστά πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι η ταινία Coyote vs. ACME έρχεται στους κινηματογράφους και σημειώνει επιτυχία.

Οι κριτικές για το Coyote vs. ACME ήταν επίσης διθυραμβικές, με τον Brian VanHooker του Polygon να γράφει: «Ως λάτρης των Looney Tunes σε όλη μου τη ζωή και έχοντας αφοσιωθεί πολύ σε όλο αυτό το δράμα, άξιζε απόλυτα η αναμονή».