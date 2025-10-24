Λούβρο: Η viral διαφήμιση της εταιρείας για τον γερανό της ληστείας - «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας»

Η γερμανική εταιρεία Böcker, βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ανυψωτικό μηχάνημα που χρησιμοποίησαν οι ληστές στη ληστεία του Μουσείου του Λούβρου ανήκε σε εκείνη.

Αντί να αποστασιοποιηθεί, η εταιρεία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το γεγονός, λανσάροντας μια ευρηματική διαφημιστική καμπάνια.

Η Böcker δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που απεικονίζει την διάσημη πλέον σκάλα να εκτείνεται μέχρι το μπαλκόνι της Πινακοθήκης του Απόλλωνα στο Λούβρο, σημείο από όπου οι δράστες φέρονται να διέφυγαν.

Κάτω από την εικόνα, η λεζάντα γράφει: «Όταν χρειάζεται να κινηθείτε γρήγορα. Το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας έως 400 κιλά με ταχύτητα 42 μέτρα το λεπτό – αθόρυβα σαν ψίθυρος.»

Το χιουμοριστικό ύφος της ανάρτησης προκάλεσε πλήθος θετικών αντιδράσεων στα social media, με χρήστες να χαρακτηρίζουν τη διαφήμιση «έξυπνη», «ευφυή» και «τυπικό δείγμα γερμανικής ποιότητας».

«Μια δόση χιούμορ μετά το σοκ»

Σε δηλώσεις του στο AFP, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Αλεξάντερ Μπόκερ, τόνισε πως, μόλις έγινε σαφές ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν «μια δόση χιούμορ» για να στρέψουν την προσοχή στην οικογενειακή επιχείρηση.

«Το έγκλημα είναι, φυσικά, απολύτως κατακριτέο — αυτό είναι ξεκάθαρο για εμάς», δήλωσε ο Μπόκερ.

«Ωστόσο, ήταν μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου για να προσελκύσουμε λίγο ενδιαφέρον για την εταιρεία μας.»

Η σκάλα που έγινε… πρωταγωνίστρια

Σύμφωνα με τον Μπόκερ, η εταιρεία αναγνώρισε το μηχάνημά της μέσα από φωτογραφίες και βίντεο των μέσων ενημέρωσης. Όπως αποκάλυψε, η συσκευή είχε πωληθεί πριν από λίγα χρόνια σε έναν Γάλλο πελάτη που νοικιάζει τέτοιον εξοπλισμό στο Παρίσι και τα περίχωρα.

Οι ληστές, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν κανονίσει επίδειξη του μηχανήματος την προηγούμενη εβδομάδα και το έκλεψαν κατά τη διάρκειά της, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στη ληστεία.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε δείχνει τους δράστες να δραπετεύουν με τη μηχανική σκάλα, έχοντας αφαιρέσει κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, την περασμένη Κυριακή.