Η μοναδική ταινία που συνεργάστηκαν Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζακ Νίκολσον

Πρόκειται για δύο από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζακ Νίκολσον για περισσότερες από πέντε δεκαετίες έχουν γράψει το όνομά τους δίπλα σε τεράστιες επιτυχίες του Hollywood, σε βραβεία και διακρίσεις. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη μεγάλη και λαμπερή τους πορεία, έχουν βρεθεί, μαζί, μπροστά από τις κάμερες μόλις για μία φορά.

Διαβάστε ακόμη: Από τους Αδιάθφορους στο Κάποτε στην Αμερική: Οι 10 καλύτερες ταινίες με θέμα την ποτοαπαγόρευση

Ο Ντε Νίρο, γνωστός για τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε, έχει ενσαρκώσει αριστοτεχνικά ρόλους σε ταινίες όπως Taxi Driver, Raging Bull και The Godfather Part II. Χαρακτηρίζεται από την εντυπωσιακή του αφοσίωση στους ρόλους, φτάνοντας συχνά σε ακραίες μεταμορφώσεις.

Ο Τζακ Νίκολσον, από την άλλη, έχει μια πιο εκφραστική, δυναμική ερμηνεία, με χαρακτηριστικό του το σαρκαστικό χαμόγελο και την έντονη παρουσία του. Από το One Flew Over the Cuckoo’s Nest έως το The Shining και το Batman, ο Νίκολσον έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες στην ιστορία του σινεμά.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζακ Νίκολσον: Η μοναδική του συνύπαρξη

Η πρώτη και τελευταία φορά που Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζακ Νίκολσον, βρέθηκαν στην ίδια ταινία, «χάνεται» πέντε δεκαετίες πίσω. Πρόκειται για την ταινία The Last Tycoon, ή «Ο Τελευταίος των Μεγιστάνων» όπως έγινε γνωστό στη χώρα μας.

Πρόκειται για μία ρομαντική ταινία του 1976 σε σκηνοθεσία του Ελία Καζάν που είχε βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Η ταινία με προϋπολογισμό παραγωγής 5.5 εκατομμύρια δολάρια είχε έσοδα 1.8 εκατ δολάρια κατά το έτος προβολής της καθιστώντας την μια εμπορική αποτυχία παρότι συμμετείχαν σε αυτήν μερικά από τα μεγάλα αστέρια του Χόλιγουντ.

Last_tycoon

Η τελευταία ταινία του Ελία Καζάν

Η συγκεκριμένη ταινία εκτός από τη μοναδική με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Τζακ Νίκολσον, αποτελεί και την τελευταία που σκηνοθέτησε ο Ελία Καζάν. Ο γενημμένος ως Ηλίας Καζαντζόγλου Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης με πολλές επιτυχίες σε Μπρόντγουεϊ και Χόλιγουντ μετά από το Last Tycoon στο οποίο ήταν 77 ετών, δεν σκηνοθέτησε ξανά μέχρι και το τέλος της ζωής του, το 2003.

Το The Last Tycoon ήταν υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης (Gene Callahan, Jack T. Collis και Jerry Wunderlich). Πρωταγωνιστούν οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τόνι Κέρτις, Ρόμπερτ Μίτσαμ, Τζακ Νίκολσον, Ζαν Μορό και η Τερέζα Ράσελ.

Διαβάστε ακόμη

Το reunion της υποτιμημένης κωμικής σειράς που κόπηκε αιφνιδιαστικά το 2019

Η χρονιά που σηκωθήκαμε από τον καναπέ για την Ανόρα και τον Λάζλο

Το φλοράλ πουκάμισο του Μουρίκη στους Απόντες ξεθώριασε μαζί με την παρέα του