Συγκίνηση προκάλεσε σήμερα (15/7) το πρωί η είδηση του θανάτου της Μάρως Κοντού σε ηλικία 92 ετών, της αγαπημένης ηθοποιού, η οποία άφησε τη σφραγίδα της στο ελληνικό θέατρο, κινηματογράφο, αλλά και την τηλεόραση αφού μην ξεχνάμε εξακολουθούσε να δουλεύει μέχρι και λίγους μήνες πριν, συμμετέχοντας στην επιτυχημένη σειρά του Mega, «Η Γη της Ελιάς».

Μπορεί κατά τη διάρκεια της η Μάρω Κοντού να έπαιξε σε συνολικά 61 ταινίες, όμως, μόλις τέσσερις από αυτές ήταν παραγωγές της Φίνος Φιλμ και μάλιστα, στην πρώτη από αυτές δεν είχε καν ατάκες.

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Σε συνέντευξή της η ίδια είχε εξηγήσει πως μία από τις δύο ξανθιές πρωταγωνίστριες της Φίνος δεν την ήθελε και είχε βάλει βέτο «ή εγώ ή αυτή».

Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, γυρνώντας τον χρόνο πίσω στα μέσω των '50s, η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1954 στην ταινία «Χαρούμενο Ξεκίνημα» της Φίνος Φιλμ σε έναν βουβό ρόλο.

Έξι χρόνια αργότερα, το 1960, σε ταινία της ίδιας εταιρείας, «Τα Κίτρινα Γάντια» έκανε ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο υποδυόμενη τη Ρένα, τη σύζυγο του Ορέστη που υποδυόταν ο Νίκος Σταυρίδης.

Φεύγει από την εταιρεία και επιστρέφει το 1963, παίζοντας στην ταινία «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης» στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου. Στη συνέχεια έπαιξε σε - κλασικές σήμερα - ταινίες των εταιρειών Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης και Καραγιάννης - Καρατζόπουλος προτού επιστρέψει στη Φίνος Φιλμ και πρωταγωνιστήσει το 1968 στην ταινία «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη».

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 28 Οκτωβρίου 1968 και γνώρισε τεράστια επιτυχία, κόβοντας 396.882 εισιτήρια και τερματίζοντας στην 11η θέση ανάμεσα στις 108 ταινίες εκείνης της σεζόν.

Μάρω Κοντού: «Μία από τις δύο ξανθιές πρωταγωνίστριες είπε στον Φίνο ή εγώ ή αυτή»

Παρά την επιτυχία της «Ιταλίδας από την Κυψέλη» η συνεργασία της Μάρως Κοντού με τη Φίνος Φιλμ έληξε εκεί και η αγαπημένη ηθοποιός είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Mega Stories» τι συνέβη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως μία από τις δύο ξανθιές - μεγάλα ονόματα της εταιρείας δεν την ήθελε και είχε βάλει βέτο στον Φίνο «ή εγώ ή αυτή».

Όπως ανέφερε η ίδια στη συγκεκριμένη συνέντευξη, «ευτυχώς» αντελήφθηκε αυτόν τον ανταγωνισμό αργότερα.

«Δεν πήρα χαμπάρι τον ανταγωνισμό. Πολλά χρόνια μετά έμαθα ότι μέσα στη Φίνος Φιλμ μία από τις δύο ξανθές είπε στον Φίνο: "δεν θέλω την Κοντού, ή αυτή ή εγώ".

Και περιέργως έκανα μία ταινία που έκανε τρομερά εισιτήρια, την ''Ιταλίδα απ' την Κυψέλη'', και μετά δεν ξαναείδα ταινία από τη Finos Film.

Μπορεί να υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά ευτυχώς δεν το κατάλαβα τότε και ίσως ευτυχώς που δεν τα έμαθα τη στιγμή που έπρεπε.

Πήγα στην εταιρεία Καραγιάννης-Καρατζόπουλος και πέρασα πολύ πολύ όμορφα. Έκανα και αξιόλογες ταινίες. Είμαι περήφανη για τις ταινίες που έχω κάνει», είχε δηλώσει η ίδια και όπως καταλαβαίνουμε οι δύο ξανθιές που εννοούσε η Μάρω Κοντού ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ζωή Λάσκαρη.

Στο ίδιο θέμα είχε αναφερθεί και στην πιο πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Μια Βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη όπου η Μάρω Κοντού είχε πει χαρακτηριστικά:

«Όταν έκανα την "Ιταλίδα από την Κυψέλη" έσπασαν τα ταμεία, "έφαγες και τα εισιτήρια της Λόρεν" φώναζε ο Φίνος, εγώ δεν ξαναείδα ταινία από τη Φίνος Φιλμ και πήγα στον Καραγιάννη και έμαθα πριν από 15-20 χρόνια ότι μία από τις ξανθιές πρωταγωνίστριες είπε "ή αυτή ή εγώ".

Αλήθεια, ψέμματα, δεν έμαθα ποτέ ούτε ενδιαφέρθηκα να μάθω ποια από τις δύο ξανθιές ήταν γιατί δύο ήταν: η Αλίκη και η Ζωή. Ούτε και με ενδιέφερε. Τότε δεν είχα καταλάβει τίποτα».