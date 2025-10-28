Υπολοχαγός Νατάσα: O αρχικός τίτλος της ταινίας που απέρριψε κατευθείαν η Αλίκη Βουγιουκλάκη

Αναμφίβολα η Υπολοχαγός Νατάσα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είναι η πιο πολυπαιγμένη ελληνική ταινία με θέμα την περίοδο της γερμανικής κατοχής αφού κάθε χρόνο είτε ανήμερα την 28η Οκτωβρίου είτε δύο τρεις ημέρες νωρίτερα προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση.

Για τρεις δεκαετίες η ταινία του Νίκου Φώσκολου, η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία φορά που Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ έπαιξαν μαζί σε ταινία, κατείχε το ρεκόρ της μεγαλύτερης εισπρακτικής επιτυχίας στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, έχοντας κόψει 751.117 εισιτήρια στην Α' προβολή της τον Δεκέμβριο του 1970 και κερδίζοντας την 1η θέση ανάμεσα στις 87 ταινίες της χρονιάς.

Από πολλούς θεωρείται η καλύτερη δραματική ταινία της Αλίκης, ενώ ήταν η πρώτη φορά που η εθνική σταρ συνεργάστηκε με τον Νίκο Φώσκολο. Λέγεται ότι η ίδια η Αλίκη είχε ζητήσει από τον Φιλοποίμενα Φίνο να γυρίσει μια ταινία με τον Φώσκολο, ο οποίος μέχρι τότε επέλεγε άνδρες ηθοποιούς για να πρωταγωνιστήσουν στις επιτυχημένες ταινίες του.

Αρχικά ο Φώσκολος δεν ήθελε να συνεργαστεί με την Αλίκη, θεωρώντας ότι δεν ταιριάζει το στυλ της στις ταινίες του, αλλά μετά από επιμονή του Φίνου, δέχτηκε να τη συναντήσει. Πήγε στο σπίτι της στη Στησιχόρου με την «εθνική σταρ» να του ανοίγει την πόρτα και να του λέει «έχω μια ιδέα καταπληκτική».

Ωστόσο, εκείνος δεν της άφησε πολλά περιθώρια, απαντώντας της «όχι, την ιδέα θα την έχω εγώ. Θα σου πω 100 ιδέες και εσύ θα διαλέξεις αυτή που σου αρέσει, αλλά η ιδέα θα είναι δική μου».

Τα παραπάνω είχε δηλώσει ο Νίκος Φώσκολος στον ΑΝΤ1 το 1996 λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ενώ για το πώς προέκυψε η συνεργασία τους είχε πει ότι εκείνη την εποχή η Αλίκη ήθελε να γυρίσει και δραματικές ταινίες, ώστε «να μη χαμογελάει όλη την ώρα. Ήθελε να γυρίσει ένα δράμα».

Υπολοχαγός Νατάσα: Ο λόγος που η Αλίκη ζήτησε να αλλαχτεί ο αρχικός τίτλος

Η πρώτη ιδέα που είπε ο Φώσκολος στην Αλίκη ήταν αυτή της Υπολοχαγού Νατάσας με τη διαφορά, όμως, ότι την ηρωίδα που ενσάρκωσε η Αλίκη την έλεγαν Ναυσικά.

Έτσι, ο αρχικός τίτλος της ταινίας θα ήταν Υπολοχαγός Ναυσικά, κάτι που η Αλίκη μόλις το άκουσε, (δικαιολογημένα) δεν το ήθελε σε καμία περίπτωση αφού στο κοινό θα ερχόταν συνειρμικά η σκηνή από τα Χτυποκάρδια στο Θρανίο μέσα στην τάξη όπου με τον καθηγητή Διονύση Παπαγιαννόπουλο λένε συνέχεια «Ναυσικάαα, Ναυσικάαα».

Οπότε του ζήτησε να αλλαχτεί το όνομα σε Νατάσα που ήταν ένα όνομα που της άρεσε με τον Φώσκολο να συμφωνεί, αλλά ταυτόχρονα να της λέει, σύμφωνα με τον Μάκη Δελαπόρτα: «Αλίκη μου, εντάξει θα σου κάνω αυτό το χατίρι, αλλά άλλο χατίρι δεν θα σου κάνω».

Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει ο Νίκος Φώσκολος, επειδή φοβόταν μην του κάνει «βεντετιλίκια» στα γυρίσματα, επίτηδες την έβαλε να γυρίσουν από την αρχή τη σκηνή των βασανιστηρίων από τους Γερμανούς για να της δείξει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για τέτοια σε ταινία του.

Ο ίδιος είχε τονίσει σε δηλώσεις του ότι δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα μαζί της αφού άκουγε πάντα τις οδηγίες του.

Η μόνη φορά που ο Φώσκολος χρειάστηκε να πάρει δραστικά μέτρα ήταν όταν πάλι στη σκηνή των βασανιστηρίων της είχε ζητήσει να βάλει ένα «απλό μονόχρωμο φόρεμα» και εκείνη είχε επιλέξει ένα μονόχρωμο μεν, μεταξωτό δε φόρεμα.

Από φόβο μη γυαλίζει στην κάμερα, ο Νίκος Φώσκολος την πλησίασε αφού την είχαν δέσει και άρχισε να της το σκίζει και να της το γεμίζει με λάσπες, με τα νεύρα της Βουγιουκλάκη να χτυπάνε «κόκκινο» και να ξεσπά σε κλάματα, στοιχεία που όμως, χρησίμευσαν στο γύρισμα της συγκεκριμένης σκηνής.

Στο εξωτερικό η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο Lt. Natassa, σημειώνοντας επιτυχία, ενώ η προβολή της το 1980 από το BBC2 έπαιξε ρόλο στο να πειστούν οι παραγωγοί του μιούζικαλ «Εβίτα» να δώσουν στην Αλίκη Βουγιουκλάκη τα δικαιώματα, ώστε να το ανεβάσει στην Ελλάδα.

Στην ελληνική τηλεόραση η Υπολοχαγός Νατάσα προβλήθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 1977 από την ΕΡΤ και από τότε έχει προβληθεί ξανά αμέτρητες φορές και όχι μόνο τις ημέρες κοντά στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.