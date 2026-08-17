Μητέρα και γιος από την Κίνα έδειξαν στον Νόλαν πώς γίνεται: Γύρισαν ταινία και έβγαλαν 100.000% κέρδος

Όπως και άλλες ασιατικές βιομηχανίες θεάματος, το σινεμά στην Κίνα είναι μία αγορά δισεκατομμυρίων, η οποία όμως δεν βρίσκει συχνά αντίκρισμα στο δυτικό κοινό, αν και σε αυτή μπορείς να βρεις success stories που θα έκαναν και τον Κρίστοφερ Νόλαν να «σκίσει τα πτυχία του».

Μία τέτοια περίπτωση είναι η ταινία, ας την πούμε, «Niu Lai», ένα χαμηλού προϋπολογισμού κινούμενο σχέδιο, με κεντρικό χαρακτήρα μια αγελάδα, που γυρίστηκε κυριολεκτικά από μία γυναίκα και τον γιο της, με ένα μπάτζετ περίπου 1.000 δολαρίων.

Ωστόσο, αφού το εγχώριο κοινό αναγνώρισε πόσο «τραγική» είναι η παραγωγή, με την μπερδεμένη πλοκή και τα άθλια γραφικά, η ταινία έγινε viral και σημείωσε τεράστια αύξηση στις πωλήσεις εισιτηρίων.

Niu Lai - Η Κίνα «διδάσκει» σκηνοθεσία

H ερασιτεχνική παραγωγή απέφερε μόλις 7.705 γιουάν (1.140 δολάρια, 843 λίρες) τις πρώτες 10 ημέρες στο box office, αλλά πλέον έχει αποφέρει πάνω από 11,4 εκατομμύρια γιουάν, (περίπου 1.700.000 δολάρια) σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης ταινιών Mao Yan, αποφέροντας δηλαδή κέρδη της τάξης του 100.000%.

Αυτό σημαίνει ότι αναλογικά τουλάχιστον έχει «ντροπιάσει» παραγωγές όπως η διεθνής επιτυχία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν και το Spider-Man: Brand New Day.

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«Μπορεί να το μετανιώσετε για 80 λεπτά αν το παρακολουθήσετε, αλλά αν δεν το κάνετε, θα το μετανιώνετε για μια ζωή», ανέφερε μια δημοφιλής ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την ταινία.

Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν χαιρετίσει την ταινία ως το αντίδοτο στην κακοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης που καταλαμβάνει τους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Κοινοποιούν κλιπ που επαινούν τη «χειροποίητη» μέθοδο του Niu Lai, ως «απόδειξη» ότι οι δημιουργοί της δεν χρησιμοποίησαν Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ένας άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το αποκάλεσε το μεγαλύτερο «σκοτεινό άλογο» της καλοκαιρινής κινηματογραφικής σεζόν.

Niu Lai - Στούντιο δύο ατόμων

Το Niu Lai (κυριολεκτικά «Έρχεται η Αγελάδα»), δημιουργήθηκε σε σκηνοθεσία της μέχρι πρότινος διακοσμήτριας, Σιν Γιουμένγκ και σε σενάριο του γιου της, Σουν Λιφάνγκ, οι μόνοι δύο συντελεστές της.

Η παραγωγή έγινε από την Dalian Jingyuan Culture Film and Television Media, πρώην εταιρεία εσωτερικής διακόσμησης και σχεδιασμού.

Το Niu Lai ήταν μια χαμηλού προϋπολογισμού και χαμηλών τόνων παραγωγή εξαρχής και δεν είχε λάβει σχεδόν καμία δημοσιότητα πριν από την κυκλοφορία του στις αρχές αυτού του μήνα.

Αλλά τώρα έχει αποδειχθεί τόσο δημοφιλής που οι κινηματογράφοι έχουν προσθέσει προβολές της ταινίας ανταποκρινόμενοι στην αυξανόμενη ζήτηση.

Αλλά δεδομένου ότι δεν διαθέτει καν μια σωστή διαφημιστική αφίσα, το προσωπικό του κινηματογράφου έχει καταφύγει στο να ζωγραφίζει τις δικές του αφίσες για να προσελκύσει το κοινό να το παρακολουθήσει, προσθέτοντας έτσι στην «χειροποίητη» αίσθηση της παραγωγής.

«Αυτό το ρεκόρ είναι πρωτοφανές και πιθανότατα θα παραμείνει έτσι», σημείωσε ένας λογαριασμός στο Weibo αφιερωμένος στην παρακολούθηση ταινιών.