Η Νικόλ Κίντμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία «Babygirl» ενσαρκώνοντας μια πανίσχυρη CEO η οποία επιδίδεται σε μια ερωτική σχέση με έναν νεαρό ασκούμενο στην εταιρεία, αφού στην συζυγική της σχέση με τον Αντόνιο Μπαντέρας γνωρίζει μόνο την απογοήτευση.

Η ταινία της Χαλίνα Ρέιν που αποτυπώνει αυτή την εκρηκτική χημεία ανάμεσα σε CEO κι ασκούμενο, περιλαμβάνει αρκετές σεξουαλικές σκηνές όπως είναι αναμενόμενο. Η διάσημη ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε πως έφτασε στα όρια της με το όλο σκηνικό.

«Υπήρχαν στιγμές κατά την διάρκεια του γυρίσματος που έλεγα, φτάνει, δεν θέλω άλλους οργασμούς, μην με πλησιάζεις, το μισώ όλο αυτό». Παρά την ένταση των σκηνών της ταινίας όσο και την ανάγκη της για διάλειμμα από τέτοιου είδους γυρίσματα, η ίδια είχε αποφασίσει να πιέσει τον εαυτό της και να δοκιμάσει τα όρια της.

«Πάντα αναρωτιέμαι, τι δεν έχω δοκιμάσει; Και, τι δεν έχω εξερευνήσει ως άνθρωπος; Κι αυτό, ήταν μια περιοχή που δεν έχω εξερευνήσει». Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν ξανά στο προσκήνιο καθώς έγινε γνωστός ο χωρισμός με τον επί 19 χρόνια σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το ζευγάρι ζει χωριστά από το καλοκαίρι με την Κίντμαν να είναι αντίθετη στον χωρισμό.