Ο Έντριεν Μπρόντι έκανε κάτι τρελό για να προετοιμαστεί για το νέο του ρόλο

Ο Έντριεν Μπρόντι είναι ένας εξαιρετικός ηθοποιός, αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Στην ταινία "The Pianist" ξεπέρασε τον εαυτό του ως προς την υποκριτική, ενώ δοκίμασε και το σώμα του, αδυνατίζοντας υπερβολικά, για να δημιουργήσει όσο πιο πιστά γινόταν, το σουλούπι του ήρωα του.

Τα χρόνια πέρασαν και ο Μπρόντι δεν δείχνει να θέλει να αποχωριστεί το "method acting", όσο κι αν αυτό μπορεί να τον γονατίσει σωματικά ή και ψυχολογικά. Όπως μαθαίνουμε από το περιοδικό της Wall Street Journal, ο ηθοποιός συνεχίζει να ζει στη γενέτειρα του, στη Νέα Υόρκη αλλά έχει κόψει κάθε επαφή με φίλους, συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα. Όχι, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν έχει νεύρα με όλο τον κόσμο ή κάποια ξαφνική, ακραία, συναισθηματική παράλυση.

Στην πραγματικότητα, έχει επιλέξει την απομόνωση για να βάλει τον εαυτό του όσο περισσότερο μπορεί μέσα στο νέο του ρόλο στη σκηνή του Broadway. Ο Μπρόντι υποδύεται τον Νίκ Γιάρις έναν άντρα καταδικασμένο σε θάνατο, στο θεατρικό έργο "The Fear of 13". Ο Γιάρις έχει ζήσει 20 χρόνια στην φυλακή, γνωρίζει ότι το μέλλον του δεν υπάρχει, είναι μόνο ο θάνατος. Μια DNA εξέταση όμως, ανατρέπει τα δεδομένα.

Για να φτάσει στην συναισθηματική κατάσταση του χαρακτήρα του, ο 53χρονος ηθοποιός ζει μόνος του έξι μέρες την εβδομάδα, 11 ώρες στο θέατρο και ύστερα ξαγρυπνάει μόνος μέχρι τα ξημερώματα στο σπίτι. Ο ίδιος δήλωσε «είναι πολύ δύσκολο να βγώ από αυτή την ψυχολογία». Αυτό που κάνει ακόμα πιο ξεχωριστή την εμπειρία της παράστασης, είναι το γεγονός ότι σχεδόν κάθε βράδυ ο αληθινός Νικ Γιάρις βρίσκεται στο κοινό και κοιτάει τον Μπρόντι στα μάτια.

Και γι' αυτή τη σπάνια συνθήκη του έργου, ο Μπρόντι είχε κάτι να πει: «Ο Νικ είναι κάποιος που κατάφερε να νικήσει την απομόνωση με το διάβασμα βιβλίων, με την εξιστόρηση της εμπειρίας του, με την επιθυμία για να βρει μια καλύτερη ζωή. Στο πλευρό του βρίσκονται εκατοντάδες άνθρωποι, που βιώνουν το ίδιο δράμα». Η παράσταση θα διαρκέσει συνολικά τρεις μήνες.

Έχουμε δει κάποια άλλη εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Μπρόντι;

Ναι, όταν υποδύθηκε τον προπονητή Πατ Ράιλι στην σειρά "Winning Time", ένα προϊόν τηλεοπτικής μυθοπλασίας που έβαλε την ιστορική αλήθεια και κάμποσες δόσεις φαντασίας, ως προς την δυναστεία των Λέικερς στο NBA.