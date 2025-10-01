Η επιβλητική παρουσία του The Rock ηγείται των νέων κυκλοφοριών για αυτή την εβδομάδα, με τις υπόλοιπες επιλογές για αποτελούν μια βαμπιρο-ιστορία αγάπης και μια από τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του box office που όμως δεν απευθύνεται σε όλους. Παράλληλα, είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον δεν έχει δει το Avatar: The Way of Water στην μεγάλη οθόνη να το κάνει, καθώς σε ένα φιλμ τέτοιων επικών διαστάσεων, η σκοτεινή αίθουσα προσδίδει πολλά.

Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 2/10:

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

Είκοσι τρία χρόνια μετά το ομότιτλο (The Smashing Machine) ντοκιμαντέρ του HBO για τον ταραχώδη βίο του Μαρκ Κερ, διάσημου αστέρα στα Mixed Martial Arts (ΜΜΑ), ο Μπένι Σάφντι σκηνοθετεί ένα αθλητικό biopic, με τον Ντουέιν Τζόνσον να παραδίδει μια ερμηνεία που θα συζητηθεί.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας και έλαβε ενθουσιώδη υποδοχή, αποσπώντας 15λεπτο standing ovation.

Dracula

Μετά από μια καταστροφική απώλεια που στοιχίζει την ψυχική του ισορροπία, ένας πρίγκιπας του 15ου αιώνα αποκηρύσσει τον Θεό και καταδικάζεται σε μία αιώνια ζωή ως Δράκουλας. Κάπως έτσι, μια άγνωστη ιστορία αγάπης του Δράκουλα ξεδιπλώνεται καθώς ταξιδεύει μέσα στους αιώνες, αναζητώντας την χαμένη του αγάπη.

Ne Zha 2

Στο animation – φαινόμενο που έχει σπάσει τα ταμεία παγκοσμίως, ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.

Πρόκειται για την 5η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, αφού ξεπέρασε το Star Wars: The Force Awakens, συγκεντρώνοντας 2,086 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό

Ο δημοφιλής χαρακτήρας της σειράς κινουμένων σχεδίων "Πέππα το Γουρουνάκι" επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Αυτήν τη φορά, η οικογένειά της ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα καινούριο μέλος, ενώ παράλληλα βιώνει μια σειρά σημαντικών αλλαγών, όπως η ανακαίνιση του σπιτιού της και την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής.

Avatar: The Way of Water

Το θεαματικό sci-fi του Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στις αίθουσες. Ο Τζέικ Σάλι ζει μια ήσυχη ζωή στην Πανδώρα με τη Νεϊτίρι και τα τέσσερα παιδιά τους. Μέχρι που οι Άνθρωποι του Ουρανού επιστρέφουν για να πάρουν εκδίκηση.