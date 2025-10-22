Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 23/10

Το πολυαναμενόμενο biopic για τον Bruce Springsteen με τον Jeremy Allen White μονοπωλεί το ενδιαφέρον αυτής της εβδομάδας.

Οι νέες ταινίες που θα δούμε στα σινεμά από την Πέμπτη 23/10

Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Το Deliver Me From Nowhere, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σκοτ Κούπερ («Crazy Heart»), διασκευάζει το ομώνυμο βιβλίο του Γουάρεν Ζέινς για τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Σπρίνγκστιν το 1982.

Η ταινία απομακρύνεται από τη λάμψη των rock biopics και επικεντρώνεται στη δημιουργία του «Nebraska», όπου την εποχή εκείνη, ο νεαρός τότε Bruce βρισκόταν στα πρόθυρα της παγκόσμιας δόξας, αλλά πάλευε ταυτόχρονα με την κατάθλιψη και τα «φαντάσματα» του παρελθόντος και ιδιαίτερα με την προβληματική σχέση με τον πατέρα του.

Αχινός

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Χάρι Ντίκινσον δεν τα έχει πάει και άσχημα. Με βραβείο στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών και Μνεία στις Νύχτες Πρεμιέρας, ο Χάρι φαίνεται πως έχει ένα σαφές όραμα για το μέλλον του στον κινηματογράφο, το οποίο φαίνεται να είναι λαμπρό.

Στον «Αχινό» (Urchin), ο Μάικ δίνει καθημερινή μάχη για την επιβίωσή του, ζώντας στο περιθώριο της κοινωνίας. Η έλλειψη χώρου, η αναξιοπιστία ενός φίλου που του χρωστά χρήματα και η αυτοκαταστροφική του φύση τον οδηγούν γρήγορα σε προβλήματα με τον νόμο. Προσπαθώντας να βρει ξανά την ισορροπία του, αναλαμβάνει όποια περιστασιακή δουλειά βρίσκει – από μάγειρας σε μικρά μαγαζιά μέχρι καθαριστής στους δρόμους – καθώς παλεύει να ενταχθεί στη νέα του κοινότητα.

Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς

Tο σκηνοθετικό ντεμπούτο του κριτικού κινηματογράφου και δημοφιλούς YouTuber Κρις Στάκμαν.

Στην ταινία, η Μία αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι, η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, «Paranormal Paranoids». Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.

Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη πρωταγωνιστώντας στο «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης», τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου θεατρικού μιούζικαλ από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Μπιλ Κόντον.

Η πλοκή εκτυλίσσεται στην Αργεντινή του 1981, κατά τη διάρκεια της σκοτεινής περιόδου της Δικτατορίας. Ένας ομοφυλόφιλος κομμωτής, ο Λουίς, φυλακισμένος για τις πεποιθήσεις και την ταυτότητά του, βρίσκει καταφύγιο στη φαντασία του και στις ταινίες της Ινγκριντ. Όταν στο ίδιο κελί μεταφέρεται ο Βαλεντίν, ένας πολιτικός κρατούμενος και αφοσιωμένος Μαρξιστής, οι δυο τους ξεκινούν ένα τρυφερό και ανατρεπτικό ταξίδι μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του κινηματογράφου.

Τα Τέρματα του Αυγούστου

Kάθε καλοκαίρι, στα ορεινά της νότιας Πίνδου, ένα αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου δίνει ζωή στα χωριά και τους ανθρώπους της περιοχής. Η επεισοδιακή πορεία στο τουρνουά της ομάδας του Αρματολικού, αποκαλύπτει το συναρπαστικό ζωντάνεμα μιας μικρής κοινότητας, η οποία μπορεί τους περισσότερους μήνες του χρόνου να είναι σχεδόν άδεια, το πνεύμα της όμως, παραμένει ζωντανό.

Ένα καλειδοσκόπιο μικρών και μεγάλων στιγμών, τα Τέρματα του Αυγούστου δίνουν μια τρυφερή, βιωμένη ματιά στη ζωή ενός τόπου, από τη μοναξιά του χειμώνα στον εφήμερο μικρόκοσμο του καλοκαιριού, όταν το χωριό ανοίγει τις πόρτες του και παίρνει βαθιά ανάσα, ξαναγεμίζοντας από τους ανθρώπους του, παλιούς και νέους. Στο επίκεντρο, το ποδόσφαιρο, παγκόσμια γλώσσα, αφορμή για επικούς τσακωμούς και ξέφρενους πανηγυρισμούς, σε μια ταινία που λειτουργεί σαν πορτρέτο όχι απλώς ενός χωριού, αλλά της ανάμνησης μιας χώρας.

Τομ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα

Ο Τομ και ο Τζέρι σε νέες περιπέτειες. Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

Chainsaw Man - Η Ταινία: Reze Arc

Κινηματογραφική μεταφορά διάσημης anime σειράς. Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος - διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man. Τώρα, ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα.