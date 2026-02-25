Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 26/2

Ο σπουδαίος Πάολο Σορεντίνο μας παραδίδει τη νέα του ταινία, το Μεγαλείο, ενώ στις αίθουσες επιστρέφει το γνωστό franchise τρόμου, το Scream, καθώς και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ελληνικές ταινίες της χρονιάς.

Το Μεγαλείο

Το Μεγαλείο αφηγείται την ιστορία του Προέδρου της Ιταλίας, ο οποίος, στις τελευταίες ημέρες της θητείας του, βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις καθοριστικές αποφάσεις: αν θα υπογράψει το νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας και αν θα απονείμει προεδρική χάρη σε δύο υποθέσεις εγκλημάτων που διαπράχθηκαν υπό το βάρος ακραίας ανθρώπινης απόγνωσης. Πρόκειται για τη νέα δημιουργία του σημαντικού Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορεντίνο («Η Τέλεια Ομορφιά»), με πρωταγωνιστή τον σταθερό συνεργάτη του Τόνι Σερβίλο, ο οποίος τιμήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας με το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας.

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ

Η Δάφνη, μια ταλαντούχα αθλήτρια τζούντο από την Ικαρία, ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά της, ακολουθώντας τον δάσκαλό της, Γιούρι, στη μεγάλη πόλη με στόχο να κυνηγήσει το όνειρο της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Γιούρι, που για άγνωστους λόγους είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τον χώρο του τζούντο, επιστρέφει αναζητώντας μια νέα αρχή, την ώρα που η Δάφνη αφήνει πίσω της την ανεμελιά της εφηβείας και έρχεται αντιμέτωπη με τις απαιτήσεις της ενηλικίωσης.

Παίζει Ακόμα;

Καθώς ο γάμος τους καταρρέει, ο Άλεξ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μέση ηλικία και το διαζύγιο, προσπαθώντας να ξαναβρεί τον εαυτό του μέσα από τη σκηνή της stand-up κωμωδίας στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγμή, η σύζυγός του, Τες, επανεξετάζει τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά τους, καθώς οι δυο τους καλούνται να διαχειριστούν την από κοινού ανατροφή των παιδιών και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους.

Οι Γουίλ Αρνέτ και Λόρα Ντερν πρωταγωνιστούν σε αυτή τη σύγχρονη «remarriage» κωμωδία, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μπράντλεϊ Κούπερ.

Scream 7

Ένας νέος Ghostface κάνει την εμφάνισή του στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει καταφέρει να χτίσει μια καινούργια ζωή. Όταν αντιλαμβάνεται πως η κόρη της βρίσκεται στο στόχαστρο, θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τους πιο σκοτεινούς της φόβους.

Το επιτυχημένο horror franchise «Scream» επιστρέφει, με τη Νέβι Κάμπελ να ενσαρκώνει ξανά τον εμβληματικό ρόλο της Σίντνεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Τη σκηνοθεσία αυτή τη φορά αναλαμβάνει ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011.