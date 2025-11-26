Οι ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 27/11

Η επιστροφή του Γιάννη Οικονομίδη με την Σπασμένη Φλέβα μονοπωλεί το ενδιαφέρον αυτής της κινηματογραφικής εβδομάδας, μαζί με το "Die, my Love" με την υπέροχη χημεία μεταξύ Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Σπασμένη Φλέβα

Ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η μεγάλου μήκους ταινία του. Μια καθαρόαιμη τραγωδία, ένα αστικό δράμα που λειτουργεί ως καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων ετών.

Στο πρόσωπο του Θωμά Αλεξόπουλου (Βασίλης Μπισμπίκης) -ήρωα της ταινίας- βλέπουμε την χαρακτηριστική φιγούρα του νεο-Έλληνα της διπλανής πόρτας. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα.

«Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του» σύμφωνα με τον Ηράκλειτο και…σε αυτή την ταινία βλέπουμε την τραγική επιβεβαίωση αυτής της ρήσης.

Die My Love

Στο "Die, My love", η Λιν Ράμσεϊ σκιαγραφεί με γενναίο τρόπο τα ταμπού γύρω από τη μητρότητα, τη γυναικεία σεξουαλικότητα και τις αλλαγές που φέρνει ένα παιδί στις ισορροπίες ενός ζευγαριού.

Η Γκρέις είναι μία γυναίκα αντισυμβατική, ελεύθερη και απείθαρχη απέναντι στους κοινωνικούς κανόνες. Είναι ερωτευμένη με τον Τζάκσον, τον άντρα της. Οι δυο τους μετακομίζουν από την Νέα Υόρκη στην επαρχία, όπου ο Τζάκσον κληρονομεί ένα αγροτόσπιτο. Το σπίτι στέκεται στοιχειωμένο, στη μέση του πουθενά, καταρρέει καθώς δεν συντηρήθηκε ποτέ, αλλά οι δυο τους είναι τόσο νέοι, τόσο ζηλευτά ευτυχισμένοι, για αυτό κι αισιόδοξοι.

Σύντομα η Γκρέις μένει έγκυος και το νέο μωρό αλλάζει τη δυναμική του ζευγαριού. Ο Τζάκσον την αποφεύγει και σταδιακά, η έλλειψη επαφής μετατρέπεται σε οργή, παράνοια, ψυχωτική συμπεριφορά.

Για Πάντα;

Σε μια μετά θάνατον ζωή όπου οι ψυχές έχουν μία εβδομάδα για να αποφασίσουν πού θα περάσουν την αιωνιότητά τους, η Τζόαν βρίσκεται αντιμέτωπη με την αδύνατη επιλογή ανάμεσα στον άντρα με τον οποίο πέρασε τη ζωή της και τον πρώτο της έρωτα, ο οποίος πέθανε νέος και την περίμενε δεκαετίες να φτάσει εκεί.

Το Δάκρυ του Διαβόλου

Η Σάρα, μια νεαρή Αμερικανίδα, πείθει τους τρεις φίλους της να τη βοηθήσουν στην ολοκλήρωση του τολμηρού οικολογικού της ντοκιμαντέρ. Έτσι, οδηγούνται στον σκοτεινό κόσμο της παράνομης εξόρυξης σε ένα περουβιανό δάσος. Με την άφιξή τους, οι ντόπιοι τους προειδοποιούν έντονα να μην πλησιάσουν το δάσος ή την κωμόπολη της εξόρυξης, επικαλούμενοι την παρουσία του Σουπάι – μιας αρχαίας οντότητας της ανδεανής μυθολογίας με τη δύναμη να παίρνει διάφορες μορφές και να παραμένει αόρατη στους εισβολείς. Η ομάδα παραβιάζει την απαγόρευση και εισχωρεί στην απαγορευμένη περιοχή. Ωστόσο, σύντομα συνειδητοποιούν ότι οι παγωμένοι μύθοι κρύβουν πραγματικές και τρομακτικές αλήθειες...

Zωούπολη 2

Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Επιχειρεί να κλέψει ένα πολύτιμο μνημείο της πόλης: το βιβλίο που αποκαλύπτει την αληθινή καταγωγή της Ζωούπολης. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.