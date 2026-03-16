Όσκαρ 2026: Στην ελληνικής καταγωγής Κασάντρα Κουλουκούντις το πρώτο βραβείο κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού

Το πρώτο βραβείο «Όσκαρ καλύτερου κάστιγνκ» στην ιστορία του θεσμού, κέρδισε η ελληνικής καταγωγής Διευθύντρια κάστινγκ Κασάντρα Κουλουκούντις, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, για την ταινία «One Battle After Another».

Η Διευθύντρια κάστινγκ ανέβηκε συγκινημένη στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της στη νεοσύστατη κατηγορία, θέλοντας να τιμήσει με την ομιλία της το συνδικάτο των casting directors που πίεσαν πραγματικά την Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια για να υιοθετήσει αυτό το σημαντικό βραβείο.

Αφιέρωσε το βραβείο σε όλους εκείνους τους διευθυντές κάστινγκ που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ούτε στα Όσκαρ αλλά συχνά ούτε καν στους συντελεστές μιας ταινίας.

Η Κασάντρα Κουλουκούντις έχει συνεργαστεί με τον Πολ Τόμας Άντερσον σε δέκα ταινίες ενώ συνεργάζονται σχεδόν 30 χρόνια.