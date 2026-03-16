Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2026 στο «One Battle After Another»

Η ταινία «One Battle After Another» είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής της βραδιάς αφού έφυγε με το μεγάλο βραβείο του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2026.

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον έδειξε από νωρίς ότι ήρθε να κατακτήσει όλα τα σημαντικά βραβεία, αφού κέρδισε συνολικά 6 βραβεία, εκ των οποίων τα Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Κάστινγκ.

Διαβάστε ακόμη: Όσκαρ 2026: Στην ελληνικής καταγωγής Κασάντρα Κουλουκούντις το πρώτο βραβείο κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού

Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας είναι το σημαντικότερο βραβείο της βραδιάς αφού απονέμεται στο κορυφαίο συνολικό κινηματογραφικό επίτευγμα της χρονιάς, γι' αυτό και ανακοινώνεται πάντα τελευταίο.