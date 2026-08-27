Ούτε ο Ελόρντι, ούτε ο Μέσκαλ: Το φαβορί έκπληξη για τον Τζέιμς Μποντ που είχαμε δει σε ταινία του Λάνθιμου

Μετά τις εμβληματικές ταινίες Τζέιμς Μποντ (James Bond) με τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), οι προσπάθειες για την εύρεση του επόμενου πράκτορα συνεχίζονται. Ανάμεσα στα ονόματα, ένα που δεν περιμέναμε, φιγουράρει στη λίστα.

Υπενθυμίζεται ότι, υποψήφιοι για τον ρόλο είναι: Τζακ Λάουντεν (Jack Lowden), Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner), Τζέικομπ Ελόρντι (Jacob Elordi), Πολ Μέσκαλ (Paul Mescal) και Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson).

Ωστόσο, το Page Six, σε ένα δημοσίευμα βόμβα κάνει λόγο για φαβορί τον ηθοποιό Τζακ Μπάρτον (Jack Barton). Το μάτι μας, τον έχει πάρει από το μικρό πέρασμά του στην ταινία του Poor Things, του Γιώργου Λάνθιμου. Ωστόσο, στη γενέτειρά του Βρετανία, είναι αρκετά γνωστός. Συμμετείχε στις σειρές «SAS: Rogue Heroes» του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) και «Heartstopper» στο Netflix.

Η επιλογή του ηθοποιού, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύντρια κάστινγκ Νίνα Γκολντ (Nina Gold) στην προσπάθειά της να βρει νέα και λιγότερο γνωστά πρόσωπα για τον εμβληματικό ρόλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα δοκιμαστικά για την τελική επιλογή είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης: Η άγνωστη επιστολή της Ντόλι Πάρτον στον Eminem: «Πάντα ένιωθα μια ανεξήγητη σύνδεση μαζί σου»

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ενώ το σενάριο συνυπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον επόμενο πράκτορα 007 αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.

