Οι δύο τραγωδίες στη ζωή της «Τζίνι»: Ο γιος που έχασε από ναρκωτικά και το μωρό που γέννησε νεκρό

Η Μπάρμπαρα Ίντεν (Barbara Eden) είδε την καριέρα της να απογειώνεται στα μέσα των '60s όταν υποδύθηκε την Τζίνι στην κλασική κωμική σειρά «Η Τζίνι και το τζίνι» (I Dream of Jeannie), ενώ ευτύχησε και στην πορεία να διαγράψει μια επιτυχημένη πορεία πολλών δεκαετιών παραμένοντας δραστήρια μέχρι και πριν από λίγα χρόνια.

Η σήμερα 94χρονη σταρ του «παλιού» Χόλιγουντ έχει αποσυρθεί πλέον από την υποκριτική, δίνει, όμως, αρκετά συχνά συνεντεύξεις, αλλά και το «παρών» σε conventions και φεστιβάλ όπου την καλούν προς τιμή - κυρίως - της Τζίνι και ένα πράγμα που μπορεί να παρατηρήσει κανείς πάνω της είναι το χαμόγελό της και η θετική της διάθεση.

Πολύ εύκολα θα μπορούσε λοιπόν να παρασυρθεί και να θεωρήσει πως της έχουν έρθει όλα εύκολα στη ζωή εκεί και για αυτό χαμογελάει, αλλά εκεί θα την πατήσει, αφού η αγαπημένη σταρ του Χόλιγουντ έχει περάσει - και εκείνη - στην προσωπική της ζωή, ως μαμά, δύο τραγωδίες, οι οποίες ίσως σήμερα (10/5) που είναι η Γιορτή της Μητέρας μπορούν να περάσουν ένα παραπάνω μήνυμα δύναμης.

Αφού είχε πάρει τον ρόλο της Τζίνι και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τα γυρίσματα για τη σειρά, την ημέρα που το NBC αγόρασε τα δικαιώματα και έδωσε το πράσινο φως, η Μπάρμπαρα Ίντεν ανακάλυψε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Θεωρώντας δεδομένο ότι θα απολυθεί, κάτι που δεν την ένοιαζε καθόλου μπροστά στο να γίνει μητέρα, ενημέρωσε πανευτυχής τον δημιουργό της σειράς Σίντνεϊ Σέλντον (Sydney Sheldon).

Εκείνος, βέβαια, όπως έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις της η ίδια, δεν πέταξε και τη σκούφια του από χαρά επειδή φοβόταν και αυτός ότι θα του ζητήσουν να πάρει άλλη ηθοποιό για τον ρόλο της Τζίνι.

Ωστόσο, δεν πτοήθηκε και απείλησε το NBC ότι χωρίς την Ίντεν δεν θα γυρνούσε τη σειρά. Ο εκβιασμός έπιασε και ξεκίνησαν γυρίσματα κρύβοντας με διάφορα τεχνάσματα και κοντινά πλάνα την κοιλιά της στο πρώτο μισό της σεζόν μέχρι να γεννήσει.

Τότε ήταν παντρεμένη με τον Αμερικανό ηθοποιό, Μάικλ Ανσάρα με τον οποίο είχαν παντρευτεί το 1958. Τον Αύγουστο του 1965 η Μπάρμπαρα Ίντεν έφερε στον κόσμο ένα αγόρι, τον Μάθιου, με το ζευγάρι να πλέει ευτυχίας.

Λίγους μήνες μετά η Τζίνι ξεκίνησε να προβάλλεται στην τηλεόραση και αγαπήθηκε γρήγορα από το κοινό με αποτέλεσμα να συνεχίσει να παίζεται για πέντε συνολικά σεζόν μέχρι και τον Μάιο του 1970.

Δεδομένου ότι τότε η Ίντεν ήταν μεγαλύτερο όνομα από τον σύζυγό της, ανέλαβε εκείνη «να φέρνει τα λεφτά στο σπίτι» με τον Ανσάρα να φροντίζει τον γιο τους μαζί με τις δύο γιαγιάδες, αλλά και την οικιακή βοηθό που είχε το ζευγάρι.

«Είχαμε μια καταπληκτική οικιακή βοηθό και δυο γιαγιάδες που ήταν στο σπίτι, πολύ. Γενικά από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα ήμουν και εγώ σπίτι», είχε δηλώσει το 2011 στο People η Ίντεν.

Το μωρό που έπρεπε να περιμένει να γεννηθεί... νεκρό

Το 1971 η Μπάρμπαρα Ίντεν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, αλλά αυτή η εγκυμοσύνη είχε τραγικό τέλος, αφού περίπου στον 7ο μήνα, επισκεπτόμενη τον γυναικολόγο της, εκείνος την ενημέρωσε πως το μωράκι της ήταν νεκρό.

Μάλιστα, την ενημέρωσε ότι θα πρέπει να συνεχίσει να το κυοφορεί μέχρις ότου έρθει η ώρα να «γεννηθεί» γιατί σε διαφορετική περίπτωση, διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο η ζωή της.

Όπως έχει εξομολογηθεί η Ίντεν σε συνέντευξή της, το είχε νιώσει από πριν ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά σίγουρα ήλπιζε ότι δεν θα ακούσει κάτι τέτοιο από τον γιατρό της.

Συνολικά, έξι εβδομάδες αναγκάστηκε η αγαπημένη σταρ να έχει στην κοιλιά της το μωρό. Πέρα από την τραγικότητα της κατάστασης, όμως, υπήρχε κάτι ακόμα που δυσκόλευε περισσότερο τη θέση της: η εγκυμοσύνη της είχε γίνει γνωστή με αποτέλεσμα ο κόσμος να τη συγχαίρει και να της εύχεται για το μωράκι που θα ερχόταν στον κόσμο χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει.

Τότε η Μπάρμπαρα Ίντεν έκανε περιοδεία πρωταγωνιστώντας σε θεατρικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων και το κλασικό μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» όπου έπαιξε τη Μαρία Τραπ.

Με άλλα λόγια, ήταν σε άμεση επαφή με το κοινό, ενώ όλους τους προηγούμενους μήνες μπορεί να δούλευε μεν, αλλά το έκανε με την έγκριση του γιατρού της που την παρακολουθούσε.

Δυστυχώς, όμως, η κατάληξη ήταν το μωρό να γεννηθεί νεκρό, με την Ίντεν να χαρακτηρίζει πολλά χρόνια αργότερα σε συνέντευξή της στον Πιρς Μόργκαν (Piers Morgan) στο CNN εκείνη την περίοδο της ζωής της «φρικτή».

Έπεσε σε βαθιά κατάθλιψη, αλλά δεν ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη, κάτι για το οποίο μετάνιωσε στη συνέχεια. Ο θάνατος του μωρού είχε αντίκτυπο και στον γάμο της με τον Ανσάρα με το ζευγάρι τελικά να χωρίζει το 1974.

Ο θάνατος του γιου της από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Για να βοηθήσει τον εαυτό της να σταθεί και πάλι στα πόδια του, η Μπάρμπαρα Ίντεν το έριξε στη δουλειά πρωταγωνιστώντας σε τηλεταινίες, σειρές, παραστάσεις, ενώ παράλληλα έκανε εμφανίσεις και σε club στο Βέγκας και όχι μόνο.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, όμως, ανακάλυψε ότι ο τότε 18χρονος γιος της, Μάθιου, είχε εξάρτηση από τα ναρκωτικά με την ίδια να έχει πει σε συνεντεύξεις της πως αρχικά δεν ήξερε τι να κάνει.

Δεν έκατσε, όμως, με σταυρωμένα χέρια, αλλά ζήτησε αμέσως βοήθεια και τότε ξεκίνησε μια μακρά περίοδος κατά την οποία ο Μάθιου έμπαινε κατά διαστήματα σε κέντρα απεξάρτησης και κατορθώνοντας να βγαίνει νικητής από τη «μάχη», αλλά από την άλλη, υπήρχαν και περίοδοι που έκανε και πάλι χρήση ναρκωτικών.

Τελικά άφησε την τελευταία του πνοή το 2001 σε ηλικία 35 ετών από υπερβολική δόση και ενώ είχε προηγηθεί μια περίοδος που έδειχνε να το έχει αφήσει όλο αυτό οριστικά πίσω του και ετοιμαζόταν να παντρευτεί.

«Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι χειρότερο από το να χάσεις το παιδί σου. Ως γονέας, ένιωθα πολλές ενοχές και θυμό, και μετά τον θάνατό του πάντα ξεσπούσα σε κλάματα με το παραμικρό. Παρόλο που ήταν 35 ετών, ήταν ακόμα το μωρό μου», είχε δηλώσει η ίδια στο People.

Είχε συγκινήσει δε όταν είχε μιλήσει για την απώλειά του σε συνέντευξή της στον Λάρι Κινγκ, αφού ήταν η πρώτη ίσως φορά μετά από τόσα χρόνια καριέρας που το κοινό την είχε δει - εύλογα - να «λυγίζει» και να ξεσπά σε κλάματα και όχι χαμογελαστή, όπως την ήξερε όλες αυτές τις δεκαετίες.

Παρόλα αυτά η Μπάρμπαρα Ίντεν κατάφερε να ξαναπατήσει στα πόδια της και μάλιστα, ήρθε σε επαφή με γονείς που βίωναν κάτι αντίστοιχο με τα παιδιά τους προκειμένου να τους βοηθήσει μέσα από τη δική της εμπειρία.

«Είναι ένα θαύμα που έφτασε μέχρι τα 35 του», είχε δηλώσει στο People, ενώ το 2016 σε συνέντευξή της στο OWN, είχε εξομολογηθεί πως ο Μάθιου «ήταν το πιο υπέροχο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου».

Μάλιστα, δεν είχε κρύψει πως «προτιμάω να θυμάμαι τις όμορφες στιγμές» στη ζωή του Μάθιου. «Αυτά θυμάμαι. Δεν σκέφτομαι τα άλλα, ξέρετε. Έχω πολλές αναμνήσεις από τον Μάθιου, φυσικά. Υπέροχες. Και επειδή είχε τόσο καλή αίσθηση του χιούμορ, με πείραζε συνέχεια», είχε δηλώσει τότε με το λαμπερό χαμόγελο της η Μπάρμπαρα Ίντεν.