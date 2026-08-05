Πώς ο Τζακ Νίκολσον έβγαλε κέρδη από όλες τις "Batman" ταινίες

Πολύ συχνά οι σταρ των κινηματογραφικών ταινιών καταφέρνουν να αποσπάσουν για τους εαυτούς τους αστρονομικές συμφωνίες ως προς τις αμοιβές τους, οι οποίες περιλαμβάνουν ακόμα και όρους που τους δίνουν χρήματα χωρίς να παίζουν! Η περίπτωση του Τζακ Νίκολσον με τον «Μπάτμαν» του Τιμ Μπάρτον από το 1990 είναι μια ιστορία που αξίζει να θυμηθούμε.

Ο ηθοποιός πήρε το ρόλο του Τζόκερ αν και στην αρχή είχε αρνηθεί. Είχε γίνει και μια πρόταση στον Ρόμπιν Γουίλιαμς και ο θρυλικός κωμικός ηθοποιός το σκεφτόταν σοβαρά. Ο Νίκολσον μίλησε μαζί του και του εκμυστηρεύτηκε πως αν αποφασίσει να μην πάρει το ρόλο, θα τον δεχτεί εκείνος. Ο Γουίλιαμς έκανε πίσω, είχε θιγεί ο εγωισμός του από μια σειρά διαπραγματεύσεων όπου είχε παίξει το ρόλο του δολώματος για τον Νίκολσον. Ο Τζακ δεν είχε στεναχωρηθεί ιδιαίτερα καθώς ήταν πια κεντρικό μέλος μιας πολύ φιλόδοξης παραγωγής με μπροστάρη τον Τιμ Μπάρτον.

Ο Τζακ Νίκολσον δημιούργησε μια δική του εκδοχή του θρυλικού κόμικ ήρωα, τον έκανε «γεγονός για την ποπ κουλτούρα», έναν μεταμοντέρνο παλιάτσο του τρόμου. Αργότερα έλεγε πως αγάπησε τον Τζόκερ γιατί «το χιούμορ του δεν είχε κανένα γούστο» και πως αυτή η ταινία ήταν μια από τις καλύτερες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Το εντυπωσιακό οικονομικό ντιλ

Ο ηθοποιός είχε κάνει μια απίστευτη συμφωνία για να παίξει το ρόλο. Καταρχήν είχε λάβει προκαταβολικά έξι εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, είχε συμφωνήσει να πληρωθεί και μέρος των κερδών από τα εισιτήρια της ταινίας και όχι μόνο αυτό. Ο Τζακ διαπραγματεύτηκε να έχει μερίδιο απο τα κέρδη των προϊόντων όλων των ταινίων με την επωνυμία Βatman (Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman & Robin), ακόμα κι αν είχε εμφανιστεί μόνο στην πρώτη ταινία.

Μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο συμφωνητικό έχει αποφέρει στον Τζακ κέρδη που θρυλείται ότι αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια δολάρια

Αυτός που ζήτησε ιδέες

Το 1992, όταν ο Τιμ Μπάρτον πρότεινε στον Ντάνι ΝτεΒίτο να παίξει στο «Μπάτμαν» το ρόλο του Mr Penguin, ο αγαπημένος ηθοποιός έκανε αμέσως μια πολύ έξυπνη κίνηση. Πήρε τηλέφωνο τον Τζακ Νίκολσον. Το πρώτο που του έιπε ο Τζακ: «Κάνε την ίδια συμφωνία με 'μένα».

Τελικά η Warner Bros δεν δέχτηκε να δώσει την ίδια συμφωνία στον ΝτεΒίτο, αλλά συμβιβάστηκε με το να του αποδώσει ένα σεβαστό ποσοστό επί των κερδών των πωλήσεων της ταινίας σε βίντεο. Κάτι ήταν κι αυτό.