Τα έχει βάλει ο Κρίστοφερ Νόλαν με τους μικρομεσαίους;

Έχει γίνει ο απόλυτος κακός χαμός. Πριν καν ανακοινωθεί το πλήρες καστ, η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν είχε ήδη στεφθεί ως η κινηματογραφική εμπειρία της δεκαετίας. Τώρα, όμως, που η ταινία κυκλοφόρησε, το TikTok έχει γεμίσει με βίντεο που φωνάζουν μια άβολη αλήθεια. Αν δεις την ταινία σε απλή αίθουσα, βλέπεις... μισή ταινία. Τα παράπονα πέφτουν βροχή για κομμένα κεφάλια, μισές πανοπλίες και σκηνές από την Άλωση της Τροίας που μοιάζουν να παίζουν κρυφτό πίσω από το πλαίσιο της οθόνης, ρε παιδί μου.



@cnn “The Odyssey” was made to be seen on the biggest IMAX screen available. But most fans won’t watch it that way. CNN's Scottie Andrew digs in for this week's 'Cut Right To It.' ♬ original sound - CNN

Το μυστικό κρύβεται στον τρόπο που γυρίστηκε η ταινία. Η «Οδύσσεια» δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, χρησιμοποιώντας φιλμ 15/70mm.

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Για τους αμύητους, αυτό σημαίνει ένα θηριώδες, σχεδόν τετράγωνο κάδρο (με αναλογία 1,43:1) και ασύλληπτη ευκρίνεια. Όταν, λοιπόν, αυτή η εικόνα στριμώχνεται σε μια τυπική ψηφιακή οθόνη, αναγκαστικά κόβεται πάνω και κάτω.



Το αληθινό, «καθαρόαιμο» IMAX 70mm προσφέρει την πλήρη δόξα του οράματος του Νόλαν. Υπάρχει όμως μια «μικρή» λεπτομέρεια που φέρνει απελπισία και ακραία επίπεδα FOMO. Σύμφωνα με το wired, μόλις 41 σινεμά σε όλο τον κόσμο (εκ των οποίων τα 25 στις ΗΠΑ) μπορούν να προβάλουν την ταινία όπως ακριβώς δημιουργήθηκε. Φυσικά, το εισιτήριο είναι ακριβό και σε ένα απλό imax, στο οποίο πάλι κάτι θα κόβεται από την οθόνη.



@cnn “The Odyssey” was made to be seen on the biggest IMAX screen available. But most fans won’t watch it that way. CNN's Scottie Andrew digs in for this week's 'Cut Right To It.' ♬ original sound - CNN

Κατανοητό. Οι νέες τεχνολογίες και η απόλυτη κινηματογραφική βύθιση απαιτούν το ανάλογο αντίτιμο. Ο κανόνας «ό,τι πληρώνεις, παίρνεις» ισχύει και εδώ, και είναι απολύτως λογικό να καταθέσουμε τον οβολό μας αν θέλουμε να ζήσουμε το έπος στο 100%. Η πλοκή και οι ερμηνείες παραμένουν ίδιες είτε δεις την ταινία στο συνοικιακό σινεμά είτε στην γιγαντοοθόνη, αλλά η εμπειρία θέασης απογειώνεται.

Εκεί, όμως, που η κατάσταση αρχίζει να τσούζει είναι όταν συγκρίνεις την οικονομική πραγματικότητα του θεατή με το μισθολόγιο του καστ.



Από τη μία, διαβάζεις ότι ο Τομ Χόλαντ (ως ένα από τα νεότερα μέλη) έριξε το κασέ του για να μπει στη χρυσή ομάδα του Νόλαν. Μια κίνηση που εκτιμάς. Και αμέσως μετά σκάει η είδηση, η Ζεντάγια, για τον ρόλο της Αθηνάς, έκλεισε συμφωνία για 7 με 8 εκατομμύρια δολάρια. Ο χρόνος της στην οθόνη; Περίπου 4 με 5 λεπτά.

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Δηλαδή, η ηθοποιός βγάζει πάνω από 1,5 εκατομμύριο το λεπτό, την ίδια ώρα που το κοινό δίνει μάχη—και βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη—για να βρει ένα σπάνιο εισιτήριο, απλά και μόνο για να μη δει τον Οδυσσέα με κούτελο.



#christophernolan #imax #film #fyp ♬ suara asli - Gamma @abrhmgp 3 Fakta Gila Film The Odyssey 🤯 Film pertama yang direkam 100% pakai kamera IMAX 70mm. Tapi ironisnya, cuma ada sekitar 41 bioskop di dunia yang bisa memutar format ini. Di Indonesia? Kita hanya kebagian IMAX digital, bukan IMAX 70mm asli. Dengan budget sekitar US$250 juta, ini jadi film termahal yang pernah dibuat Christopher Nolan. Meski skalanya besar, Nolan tetap mengutamakan efek praktikal. Banyak adegan dibuat di lokasi nyata dengan kapal sungguhan, bukan mengandalkan CGI. Jadi kalau nonton di IMAX Indonesia, tetap lebih bagus daripada bioskop biasa, tapi belum sepenuhnya sesuai format yang diinginkan Nolan. Mau nonton di mana guys? #theodyssey

Ναι, ο κινηματογράφος είναι μαγεία και το αληθινό IMAX είναι ένα έργο τέχνης. Όπως το έθεσαν και οι ειδικοί, το να βλέπεις το 15/70mm είναι σαν να βλέπεις τη Μόνα Λίζα ζωντανά στο Λούβρο. Όμως, η τεράστια ψαλίδα ανάμεσα στις αστρονομικές αμοιβές του Χόλιγουντ και στην περιορισμένη, πανάκριβη πρόσβαση του μέσου θεατή στην «πλήρη» εμπειρία, αφήνει μια ελαφρώς πικρή γεύση.

Στο τέλος της ημέρας, η δική μας «οδύσσεια» για να βρούμε ένα σωστό και προσιτό εισιτήριο, συναγωνίζεται επάξια την ταλαιπωρία του ίδιου του Οδυσσέα. Χαλάλι η τέχνη, αλλά ίσως την επόμενη φορά να μας αφήσουν και λίγο μπάτζετ για ποπ κορν.