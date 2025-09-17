Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πού μπορείτε να δείτε δωρεάν τις πιο εμβληματικές ταινίες του

Το ERTFLIX φιλοξενεί τρεις εμβληματικές ταινίες με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (Robert Redford), έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς και σκηνοθέτες του αμερικανικού κινηματογράφου.

Πρόκειται για τις ταινίες «Ο κανόνας της σιωπής», «Τα καλύτερά μας χρόνια» και φυσικά το αριστουργηματικό «Ο καλύτερος» («The Natural»), το οποίο υπήρξε υποψήφιο για τέσσερα Όσκαρ και θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ταινία μπέιζμπολ που έχει γυριστεί ποτέ.

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ τιμά τον μεγάλο ηθοποιό και εντάσσει στο πρόγραμμά του δύο από τις πιο αγαπημένες και πολυβραβευμένες ταινίες του. Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στις 00:15, θα προβληθεί το οσκαρικό δράμα εποχής «Πέρα από την Αφρική» («Out of Africa», 1985).

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, επίσης στις 00:15, ακολουθεί η ταινία «Αβάνα» («Havana», 1990), ένα ρομαντικό θρίλερ που διαδραματίζεται στην Κούβα λίγο πριν την Επανάσταση.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: H συνδρομή του στον κινηματογράφο

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και ακτιβιστής, του οποίου οι επιτυχημένες ταινίες συχνά βοήθησαν τις ΗΠΑ να κατανοήσει τον εαυτό της και ο οποίος, εκτός οθόνης, αγτωνιζόταν για περιβαλλοντικά θέματα και ενθάρρυνε το κίνημα των ανεξάρτητων ταινιών με επίκεντρο το Sundance, πέθανε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στη Γιούτα.

Ο θάνατός του, στα βουνά έξω από το Provo, ανακοινώθηκε σε δήλωση της Σίντι Μπέργκερ, διευθύντριας της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Rogers & Cowan PMK. Όπως ανέφερε η ίδια, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε στον ύπνο του, αλλά δεν έγινε γνωστή η αιτία.

Με μια αποστροφή για την απλοϊκή προσέγγιση του Χόλιγουντ στην παραγωγή ταινιών, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ απαιτούσε συνήθως οι ταινίες του να έχουν πολιτιστικό βάρος, σε πολλές περιπτώσεις κάνοντας σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να αντηχούν στο κοινό, σε μεγάλο βαθμό λόγω της τεράστιας δύναμης του ως σταρ.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ο Ρέντφορντ γεννήθηκε στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, στις 18 Αυγούστου του 1936. Ο πατέρας του ήταν, αρχικά, γαλατάς και, στη συνέχεια, λογιστής, ενώ η μητέρα του ήταν νοικοκυρά.

Η καταγωγή των προγόνων του είναι βρετανική (Αγγλία και Σκωτία) και ιρλανδική, κάτι που εξηγεί, τα πυρόξανθα μαλλιά του, τα οποία είναι και το κύριο γνώρισμά του. Κατά τα σχολικά του χρόνια, ήταν συμμαθητής με το διάσημο παίκτη του μπέιζμπολ Ντον Ντιρσντέιλ.

Λέγεται πως, όταν γύριζε από το σχολείο του στο σπίτι, σταματούσε έξω από τα στούντιο της Fox, για να παρακολουθήσει τους διάσημους ηθοποιούς της εποχής. Στην εφηβεία του, συνήθιζε να κάνει μικροκλοπές (τάσια αυτοκινήτων), ενώ κατανάλωνε πολύ αλκοόλ. Η συμπεριφορά του αυτή τον εμπόδισε να κερδίσει κάποια υποτροφία, ώστε να μπορέσει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο.

Μόλις αποφοίτησε από το σχολείο, κέρδισε, τελικά, υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, χάρις στην ικανότητά του στον αθλητισμό και -κυρίως- στο μπέιζμπολ.

Εκείνο το χρονικό διάστημα δούλευε ως σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο-μπαρ. Έπειτα, ξεκίνησε να δουλεύει στις πετρελαιοπηγές της Καλιφόρνιας, ώστε να μαζέψει χρήματα, για να μπορέσει να κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Κατάφερε να μείνει στη Γηραιά Ήπειρο για ένα -περίπου- χρόνο.

Τον περισσότερό του καιρό τον πέρασε στο Παρίσι, ενώ γράφτηκε και στη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλωρεντίας. Όμως, οι κακές κριτικές των καθηγητών του, τον οδήγησαν στην επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αργότερα, μετέβη στο Μπρούκλιν, για να κάνει μαθήματα ζωγραφικής στο Ινστιτούτο Πρατ, κάτι που επηρέασε αρκετά τη ζωή του και τον ίδιο, αφού για μια περίοδο είχε αποκτήσει ένα αρκετά μποέμικο στυλ.

Στη συνέχεια, πήγε στην Αμερικανική Ακαδημία Δραματικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, μετά από παρότρυνση ενός φίλου του. Στην ακρόασή του, κατάφερε να εκπλήξει τους κριτές, οι οποίοι ανέφεραν πως: «διαθέτει μια φυσική άνεση στην έκφραση, ζωηρή φαντασία, ένα χάρισμα». Η επαφή του αυτή με την υποκριτική τον κέρδισε και τον έκανε να ασχοληθεί σοβαρά με το αντικείμενο.