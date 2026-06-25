Τζέικομπ Ελόρντι και Τζένα Ορτέγκα ανάμεσα στα 529 νέα μέλη που καλεί η Ακαδημία Κινηματογράφου

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) προσκάλεσε 529 καλλιτέχνες και στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας να γίνουν μέλη της, μεταξύ των οποίων οι ηθοποιοί Τζένα Ορτέγκα, Τεγιάνα Τέιλορ, Τζέικομπ Ελόρντι, Μία Γκοθ και Τζος Ο’Κόνορ, καθώς και οι σκηνοθέτες και παραγωγοί Μπένι και Τζος Σάφντι. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ακαδημίας να αναδιαμορφώσει το εκλογικό σώμα που ψηφίζει για τα βραβεία Όσκαρ.

Εάν όλοι οι προσκεκλημένοι αποδεχθούν την πρόσκληση, τα μέλη με δικαίωμα ψήφου θα αυξηθούν σε 10.338, από περίπου 6.000 που ήταν πριν από μία δεκαετία. Ο συνολικός αριθμός των μελών, συμπεριλαμβανομένων των επίτιμων μελών που δεν ψηφίζουν πλέον, θα φτάσει τα 11.319.

Η διεύρυνση της Ακαδημίας επιταχύνθηκε μετά την αντιπαράθεση του 2015 με το σύνθημα #OscarsSoWhite, η οποία ανέδειξε την κυριαρχία λευκών ανδρών στη σύνθεση των μελών της και οδήγησε σε μια συστηματική προσπάθεια προσέλκυσης περισσότερων γυναικών, ανθρώπων διαφορετικών εθνοτικών καταβολών και κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο. Αν και οι αρχικοί στόχοι για μεγαλύτερη ποικιλομορφία επιτεύχθηκαν πριν από μερικά χρόνια, η Ακαδημία συνεχίζει να διευρύνει και να διεθνοποιεί τη βάση των μελών της.

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Η φετινή ομάδα προσκεκλημένων περιλαμβάνει 95 υποψηφίους για Όσκαρ, 21 νικητές Όσκαρ και τρεις αποδέκτες των Επιστημονικών και Τεχνικών Βραβείων της Ακαδημίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που προσκαλούμε αυτή την ξεχωριστή ομάδα δημιουργών και επαγγελματιών του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο να ενταχθούν στην Ακαδημία», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρος, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ. «Με την αφοσίωσή τους στην κινηματογραφική τέχνη, τα εξαιρετικά ταλαντούχα νέα μέλη της φετινής χρονιάς έχουν συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία.»

Σύμφωνα με την Ακαδημία, το 42% των φετινών προσκεκλημένων είναι γυναίκες, το 56% προέρχεται από υποεκπροσωπούμενες κοινωνικές ομάδες και το 53% προέρχεται από 60 χώρες και εδάφη εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περσινή ομάδα αποτελούνταν κατά 41% από γυναίκες, κατά 45% από άτομα υποεκπροσωπούμενων εθνοτικών ή φυλετικών κοινοτήτων και κατά 55% από διεθνή μέλη.

Στο σύνολο της Ακαδημίας, το 36% των μελών είναι γυναίκες, το 25% προέρχεται από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες και το 22% είναι διεθνή μέλη.

Μεταξύ των υπόλοιπων γνωστών προσκεκλημένων βρίσκονται οι ηθοποιοί Τζον Μπέρνταλ, Τζούλια Γκάρνερ, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Άντονι Ράμος, Τζεμέιν Κλέμεντ, Τζένι Σλέιτ και Σίμου Λιου, η τραγουδοποιός Σάρα Μπαρέιγ, ο δημιουργός ντοκιμαντέρ Άντριου Τζάρεκι («Capturing the Friedmans») και ο σκηνοθέτης Ζακ Κρέγκερ («Weapons»).

Εννέα άτομα, μεταξύ των οποίων οι Μπένι Σάφντι («The Smashing Machine») και Τζος Σάφντι («Marty Supreme»), έλαβαν προσκλήσεις από περισσότερους του ενός κλάδους της Ακαδημίας και θα πρέπει να επιλέξουν σε ποιον θα ενταχθούν εφόσον αποδεχθούν την πρόσκληση.

Η ένταξη στην Ακαδημία δεν γίνεται μέσω αίτησης αλλά κατόπιν πρόσκλησης και υποστήριξης από υπάρχοντα μέλη. Οι υποψήφιοι για Όσκαρ εξετάζονται αυτομάτως για ένταξη κατά τη χρονιά της υποψηφιότητάς τους, ενώ οι εκτελεστικές επιτροπές των επιμέρους κλάδων αξιολογούν επιπλέον υποψηφίους πριν οι προτάσεις εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας.

Όπως αναφέρει το LATimes φετινή λίστα είναι κατά πέντε άτομα μικρότερη από την περσινή, η οποία περιλάμβανε 534 προσκεκλημένους. Η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία της Ακαδημίας σημειώθηκε το 2018, όταν προσκλήθηκαν 928 νέα μέλη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της ποικιλομορφίας.

Η 99η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2027 στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood.