«Ξυρίστε το κεφάλι ή πηγαίντε σπίτι»: Κινηματογράφος προβάλλει δωρεάν την Bugonia σε όσους δεν έχουν μαλλιά

Οι θαυμαστές του Γιώργου Λάνθιμου που ζουν στο Λος Άντζελες και ανυπομονούν να δουν την τελευταία του ταινία, δηλαδή την Bugonia, δωρεάν, είναι τυχεροί. Κι αυτό γιατί ένας κινηματογράφος προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για μια ειδική προβολή τη Δευτέρα σε όσους είναι ήδη φαλακροί ή είναι διατεθειμένοι να ξυριστούν στο φουαγιέ πριν την προβολή.

Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι φόρος τιμής στον χαρακτήρα της Έμμα Στόουν στην ταινία. Η διάσημη ηθοποιός στην ουσία υποδύεται μια ισχυρή διευθύντρια φαρμακευτικής εταιρείας που απαγάγεται από συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινη και της ξυρίζουν τα μαλλιά.

Το κάλεσμα για τη Bugonia του Λάνθιμου

«Είστε φαλακρός ή είστε διατεθειμένος να ξυρίσετε το κεφάλι σας;» αναγράφεται στην ανακοίνωση της εκδήλωσης. «Τη Δευτέρα, 20/10, επισκεφθείτε το Culver Theater για μια ΔΩΡΕΑΝ προβολή της ταινίας Bugonia- τη νέα δουλειά του Γιώργου Λάνθιμου».

Η επιχείρηση επίσης σημειώνει πως όσοι έχουν μαλλιά αλλά επιθυμούν να κερδίσουν ένα δωρεάν εισιτήριο και ένα δωρεάν κούρεμα, πρέπει να φτάσουν μετά τις 6 μ.μ., όταν θα είναι παρών ένας κουρέας για να τους ξυρίσει.

«Όλο αυτό είναι αληθινό και ένα μέρος του θα γυριστεί». Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών», τονίζεται παράλληλα.

Γιατί η Έμμα Στόουν έμεινε χωρίς μαλλιά στη Bugonia

Η ταινία Bugonia, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου, είναι η τέταρτη φορά που η Έμμα Στόουν συνεργάζεται μαζί του, μετά τις ταινίες The Favourite, Poor Things και Kinds of Kindness.

Πρόκειται για το αμερικανικό remake της ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Τζανγκ Τζουν-γουάν (Jang Joon-hwan). Η ταινία ακολουθεί «δύο νεαρούς με εμμονή στη συνωμοσία, οι οποίοι απαγάγουν την υψηλόβαθμη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με αποστολή να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Σύμφωνα με το Deadline το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) γνωστός για τα «The Μenu» και «Succession». Πρωταγωνιστούν επίσης οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis), Σταύρος Χαλκιάς και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Ο Γιώργος Λάνθιμος, εκτός από τη σκηνοθεσία της ταινίας, συμμετέχει και στην παραγωγή μαζί με τους Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney), 'Αντριου Λόουβ (Andrew Lowe), Στόουν, Άρι Άστερ (Ari Aster), Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen), Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko).

Στην ταινία αφού απαχθεί η Στόουν, της ξυρίζουν το κεφάλι στο πίσω μέρος ενός Range Rover, επειδή πιστεύουν ότι αυτό θα την εμποδίσει να χρησιμοποιήσει τις εξωγήινες δυνάμεις της ή να επικοινωνήσει με το «διαστημόπλοιο» της. Είναι μια έντονη και συναισθηματική στιγμή που δείχνει πόσο τρελές είναι οι πεποιθήσεις τους. Η σκηνή του ξυρίσματος γυρίστηκε σε μία λήψη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν επαναλήψεις. Η Στόουν ξυρίστηκε πραγματικά, ζωντανά, μπροστά στην κάμερα, στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου.