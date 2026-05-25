Ακυρώνεται η παράσταση The Child - «Αδύνατη η μετακίνηση των καλλιτεχνών από το Ιράν», λέει το Φεστιβάλ Αθηνών

Η οξύτητα των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στο Ιράν ματαιώνει την παράσταση «The Child» της Αφσανέχ Μαχιάν, που θα παρουσιαζόταν στο πλαίσιο του αφιερώματος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου «Φωνές του Ιράν».

Όπως αναφέρει το Φεστιβάλ σε ανακοίνωσή του οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών τη δεδομένη στιγμή.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών

Η παράσταση The Child σε σκηνοθεσία Afsaneh Mahian, η οποία ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 τη Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω της οξύτητας των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή και καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση των καλλιτεχνών αυτή τη χρονική στιγμή από το Ιράν.

Το Φεστιβάλ, βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με την καλλιτεχνική ομάδα και κατέβαλλε αλλεπάλληλες προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων. Παραμένουμε, ωστόσο, σε επαφή με τους συντελεστές και διερευνούμε κάθε δυνατότητα ώστε να καταστεί εφικτή η παρουσίαση της σημαντικής αυτής ομάδας στο άμεσο μέλλον. Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς. Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το έργο ξεκινάει και καταλήγει με ένα επείγον ερώτημα: ποια είναι τα σώματα που έχουν αξία και ποια εκείνα που κρίνονται ανεπιθύμητα; Σε μια ακτή της δυτικής Ευρώπης, τρεις γυναίκες συλλαμβάνονται και οδηγούνται για ανάκριση και ενδεχόμενη απέλαση από τις αρχές· έρχονται από το Ιράκ, το Αφγανιστάν και τη Λιβύη, όλες τους επιζώσες κακοποίησης.

Αυτό που τις ενώνει και μοιράζονται δεν είναι μόνο το βίωμα και η διαδρομή προς την Ευρώπη, αλλά κι ένα νεογέννητο μωρό που βρίσκεται μαζί τους.

Η μία μετά την άλλη ανακρίνονται από έναν υπάλληλο μετανάστευσης. Όλες οι αιτήσεις εισόδου απορρίπτονται. Αλλά το νεογέννητο; Καθεμία αρνείται τη μητρότητα, όχι από αδιαφορία, αλλά από μια απελπισμένη, προστατευτική αγάπη.

Καμία από τις τρεις γυναίκες δεν παραδέχεται ότι είναι η μητέρα του, ώστε, ακόμη και σε περίπτωση απέλασής τους, το παιδί να μπορέσει να παραμείνει στην Ευρώπη. Η επιθυμία να γλιτώσει το βρέφος από ένα αβέβαιο, ακόμη και θανατηφόρο μέλλον, γίνεται η μοναδική τους κοινή γλώσσα.

Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στον αξιωματούχο και τις ανακρινόμενες είναι έντονες και, όταν ο αξιωματούχος ζητά τη διενέργεια εξέτασης DNA, ο διερμηνέας παρεμβαίνει – μια μορφή ex machina.