Ακυρώνεται η περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» - Οι λόγοι της ματαίωσης και η ανακοίνωση

Το εμβληματικό έργο «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, την Στεφανία Γουλιώτη, την Ιωάννα Δεμερτζίδου θα περιόδευε το καλοκαίρι του 2026 σε όλη την Ελλάδα.

Η περιοδεία περιλάμβανε 42 σταθμούς, με κάποιους από αυτούς να φιλοξενούν την παράσταση για δύο ή και τρεις βραδιές. Ωστόσο, μια μακρά σειρά από προσωπικά ζητήματα των συντελεστών αλλά και τεχνικά ζητήματα που προέκυψαν οδήγησαν σε ματαίωση της μεγάλης περιοδείας παρά τις προσπάθειες που έγιναν από την παραγωγή.

Στην παρούσα φάση υπάρχει η πρόθεση από την παραγωγή και τους συντελεστές η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.

Όσον αφορά το κοινό που έχει ήδη προμηθευτεί τα εισιτήριά του, θα υπάρξει ενημέρωση τους από την εταιρεία παραγωγής για επιστροφή των χρημάτων τους.

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής

Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου «Οθέλλος», ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.

Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας - με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες - δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους. Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.

Η Εταιρεία Παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων για την επιστροφή των χρημάτων τους.