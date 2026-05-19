Το DOGVILLE του Lars von Trier ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη

Τη δική του εκδοχή πάνω στην εμβληματική ταινία Dogville του Λαρς φον Τρίερ θα παρουσιάσει ο Άρης Μπινιάρης με την νέα του παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, τον Νοέμβριο του 2026.



Με την ηλεκτρισμένη σκηνική του γλώσσα μεταπλάθει το αφαιρετικό σύμπαν του Dogville σε μια τελετουργία έντασης και αποκάλυψης. Οι αόρατες εντάσεις του έργου διαπερνούν τις λέξεις, τις δράσεις, τις παύσεις, ενώ οι ηθοποιοί φέρνουν στην επιφάνεια τις υπόγειες δόνησεις και τους εσωτερικούς κραδασμούς της σκοτεινής αυτής παραβολής.



Η κοινότητα του Dogville —ένα κλειστό σύστημα φόβου και επίπλαστης ηθικής τάξης, ένας κόσμος άηχης βίας — μεταφέρεται στη σκηνή σαν ένας ζωντανός μηχανισμός ελέγχου, όπου η πίεση κλιμακώνεται αδιάκοπα και γίνεται αισθητηριακά παρούσα.



Έτσι, ο θεατής τοποθετείται μέσα σε ένα φορτισμένο πεδίο, όπου το κακό σταδιακά νομιμοποιείται, ενώ ταυτόχρονα υποβόσκει ένα αμείλικτο ερώτημα: πόση συγχώρεση αντέχει η αδικία;



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Έρι Κύργια

Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Ρέγκλης

Σκηνικά: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media - Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές



Παίζουν (Με αλφαβητική σειρά)

Γιάννης Αναστασάκης, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Μαντώ Γιαννίκου, Μυρτώ Γκόνη, Αλεξάνδρα Καζάζου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Μάριος Παναγιώτου, Φώτης Στρατηγός, Γιώργος Συμεωνίδης, Βασίλης Τρυφουλτσάνης, Πηνελόπη Τσιλίκα κ.ά.



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς 185 35

Στάση Μετρό «Δημοτικό Θέατρο», Γραμμή 3 (μπλέ) - τερματικός



Ημέρες & Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30

Σάββατο 17.30 & 21.00



Ταμείο Θεάτρου:

2104143 310 | tickets@dithepi.gr

Εντός του Δημοτικού Θεάτρου - Κεντρική Είσοδος

Ώρες Ταμείου Χειμερινής Περιόδου:

Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00

Σάββατο: 16:00 - 21:00

Κυριακή: 18:00 - 21:00



Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 40 Ευρώ

Α Ζώνη: 35 Ευρώ

Β Ζώνη: 30 Ευρώ Κανονικό, 25 Ευρώ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανεργίας, ΑΜΕΑ, +65)

Γ Εξώστης (Χωρίς Αρίθμηση): 15 Ευρώ



