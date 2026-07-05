Πανταζής για την ακύρωση της συνεργασίας του με τη Κιτσοπούλου: «Έχασε τη μανούλα της, αρρώστησε και η ίδια»

Καλεσμένος στη σημερινή (5/7) αποχαιρετιστήρια εκπομπή του Νίκου Μάνεση στον Alpha βρέθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, προχωρώντας σε αποκαλύψεις σχετικά με τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής αναφέρθηκε εκτενώς στη πολυαναμενόμενη θεατρική του σύμπραξη με τη Λένα Κιτσοπούλου, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους η παράσταση τελικά ακυρώθηκε, αλλά και μεταφέρθηκε για το επόμενο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο τους επρόκειτο να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο ανέβασμα της τραγωδίας «Βάκχες» του Ευριπίδη, μια παραγωγή που θα φιλοξενούνταν το τριήμερο 20-22 Ιουλίου στον χώρο της «Πειραιώς 260».

Μιλώντας για τη συνεργασία τους, ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Η Λένα Κιτσοπούλου, η οποία είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και φοβερή σκηνοθέτης, μου έκανε την πρόταση να κάνουμε τις Βάκχες στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου».

Αμέσως μετά, ξεκαθάρισε τους λόγους που οδήγησαν στην αναβολή της πρεμιέρας, αναφέροντας ένα διπλό πρόβλημα υγείας και πένθους που χτύπησε τη σκηνοθέτιδα:

«Έχασε τη μανούλα της. Αρρώστησε και η ίδια, οπότε η παράσταση ακυρώθηκε. Μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ότι θα το κάνουμε του χρόνου. Τα κακά να φεύγουν, μόνο τα καλά να κρατάμε».