Η εγκληματική δράση της Χρυσής αυγής και το ξήλωμα του ηγετικού πυρήνα της

«Η Χρυσή Αυγή... αποτελεί εγκληματική οργάνωση»! Στις 7 Οκτωβρίου 2020, η φράση αυτή ακούστηκε από τα μεγάφωνα που είχαν στήσει οι συγκεντρωμένοι στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από τον Άρειο Πάγο. Ήταν η απόφαση του δικαστηρίου.

Οι κραυγές (ένα μείγμα χαράς και οργής) των συγκεντρωμένων ακούστηκαν από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και την οδό Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.

Ήταν η ημέρα, που η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα του δολοφονημένου αντιφασίστα μουσικού, βγήκε μέσα από την αίθουσα με υψωμένες τις γροθιές της και δάκρυα στα μάτια, φωνάζοντας «Παύλο τα κατάφερες. Τα κατάφερες! Τα κατάφερες, γιε μου», συγκλονίζοντας τους πάντες.

Ήταν η ημέρα που δικαιώθηκαν και ο Παύλος, και οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες του Περάματος, και τα μέλη του ΠΑΜΕ και όλα τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης η οποία «ενδεδυμένη με τον μανδύα πολιτικού κόμματος», σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης, επί χρόνια σκορπούσε τον φόβο και τρόμο.

Για να φτάσουμε, ωστόσο, σε εκείνη την (δίχως την παραμικρή αμφιβολία) ιστορική ημέρα, χρειάστηκε να υπάρξει μία ακόμα – εξίσου ιστορική – ημέρα: Η 28η Σεπτεμβρίου του 2013.

Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα έγινε αυτό που πολλοί ήθελαν αλλά λίγοι περίμεναν ότι θα συμβεί.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας ο αρχηγός και τα πρωτοκλασάτα στελέχη ενός κοινοβουλευτικού κόμματος συνελήφθησαν και με χειροπέδες και αυστηρά μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών που τους απήγγειλαν την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης!

Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής

Το «αυγό του φιδιού» έσπασε στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε ήταν που ιδρύθηκε μια περιθωριακή, νεοναζιστική οργάνωση η οποία στη συνέχεια μετασχηματίστηκε σε κόμμα. Ιδρυτής ο Νίκος Μιχαλολιάκος.

Όταν ήταν 16 ετών, εντάχθηκε στη νεοφασιστική οργάνωση «4η Αυγούστου». Είχε ενεργό ρόλο στις «τυφλές» βομβιστικές επιθέσεις (σε μια αντιγραφή των «μολυβένιων χρόνων» της Ιταλία), που προκάλεσαν τον τραυματισμό πολλών πολιτών.

Ο Μιχαλολιάκος συνελήφθη και καταδικάστηκε σε μόλις 13 μήνες φυλάκιση. Τότε λεγόταν πως η ποινή του ήταν τόσο μικρή επειδή «έδωσε» άλλα ηγετικά στελέχη του ακροδεξιού χώρου.

Το περιοδικό που έβγαζε, είχε την ονομασία «Χρυσή Αυγή», προκαλούσε αηδία.

Υμνούσε τον Χίτλερ, εξέφραζε ανοιχτά το μίσος για Εβραίους και Κομμουνιστές ενώ οι φωτογραφίες με ναζιστικά σύμβολα και τα αφιερώματα σε γνωστούς ναζί ήταν σχεδόν σε κάθε τεύχος.

Την 1η Νοεμβρίου του 1993 ο Μιχαλολιάκος μετασχηματίζει το περιοδικό σε... κόμμα, «κρύβει» κάτω από το χαλί το νεοναζιστικό προσωπείο και εμφανίζεται ως φλογερός πατριώτης. «Κατεβαίνει» στις εκλογές του 1993 και του 1996 αλλά οριακά βρίσκει τις ψήφους των μελών και των οικογενειών τους.

Το «μακεδονικό» και το «μεταναστευτικό», ωστόσο, φέρνει κόσμο στο κατώφλι της Χρυσής Αυγής που νιώθει, πλέον, πως έχει δύναμη.

Το καλοκαίρι του 1998 ακούγονται για πρώτη ορά τα περιβόητα «τάγματα εφόδου» της Χρυσής Αυγής. Πρώτο (γνωστό) θύμα ο αριστερός φοιτητής Δημήτρης Κουσουρής ο οποίος δέχεται δολοφονικά χτυπήματα με λοστούς από το πρωτοπαλίκαρο του Μιχαλολιάκου, Αντώνη Ανδρουτσόπουλο ο οποίος ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο «Περίανδρος».

Ο Κουσουρής έδωσε μάχη και τελικά κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ο «Περίανδρος» φυγοδικούσε επί επτά χρόνια.

Τελικά, συνελήφθη το 2005 και καταδικάστηκε σε 21 χρόνια φυλακή. Τότε άρχισε να μιλάει κατά του Μιχαλολιάκου.

Από το 2010 και κυρίως μέσα στα μνημονιακά χρόνια, η «Χρυσή Αυγή» αρχίζει και μεγαλώνει. Το 2012 καταφέρνει να μπει για πρώτη φορά στη Βουλή. Δυστυχώς χιλιάδες πολίτες, απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα, έκανε το μοιραίο λάθος και έδωσε δύναμη στο συγκεκριμένο μόρφωμα. Κανείς δεν άκουγε προειδοποιήσεις όπως αυτή του ακροδεξιού Κώστα Πλεύρη ο οποίος παραμονές των εκλογών είχε πει: «Ξέρετε πόσο αντικομμουνιστής είμαι, χίλιες φορές ψηφίστε Παπαρήγα παρά Μιχαλολιάκο»!

Και να φανταστεί κανείς πως ο Μιχαλολιάκος είχε ξεκινήσει από τη νεοφασιστική οργάνωση του Πλεύρη.

Το κόμμα που ήταν «μανδύας» μιας εγκληματικής οργάνωσης

Όπως αποδείχθηκε, ωστόσο, τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα. «Μεθυσμένοι» από τη δύναμη που τους έδωσε η είσοδος του στη Βουλή, νιώθουν παντοδύναμοι και συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση με μεγαλύτερη ένταση.

Οι λίγοι που φώναζαν και προειδοποιούσαν για τα όσα θα ακολουθήσουν αντιμετωπίζονταν σαν «γραφικοί».

Στις 16 Ιουνίου του 2012, Χρυσαυγίτες, εισβάλουν σε σπίτι που έμεναν Αιγύπτιοι αλιεργάτες και τους ξυλοκοπούν δίχως έλεος.

Τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου 2013 στα Πετράλωνα μέλη της Χρυσής Αυγής, δολοφονούν τον 27χρονο μετανάστη Σαχζάτ Λουκμάν την ώρα που πήγαινε στη δουλειά του.

Στις 12 Σεπτεμβρίου, Χρυσαυγίτες, επιτίθενται με δολοφονική μανία σε μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, μόλις έξι ημέρες αργότερα, τάγμα εφόδου δολοφονεί στο Κερατσίνι, τον αντιφασίστα μουσικό Παύλο Φύσσα.

Η οργή του κόσμου, πλέον, είναι τεράστια. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί μπροστά της να ξεδιπλώνεται μια αιματοβαμμένη ιστορία τρόμου.

Μετά από επιστολή του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, Νίκου Δένδια, προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, η Εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου ξεκίνησε προκαταρκτική εξέταση για σωρεία ρατσιστικών επιθέσεων που είχαν καταγραφεί ως μεμονωμένες δικογραφίες σε όλη την Ελλάδα.

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει. Μια ημέρα σαν σήμερα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εκδίδει το πόρισμα του σύμφωνα με το οποίο η Χρυσή Αυγή είναι «ενεργή ναζιστικού τύπου εγκληματική οργάνωση που δρα από το 1987 μέχρι σήμερα με στρατιωτική δομή, ιεραρχία και διακλαδώσεις σε όλη τη χώρα» και απέδωσε στο Νίκο Μιχαλολιάκο, ρόλο αρχηγού στα πρότυπα του ναζιστικού «Führerprinzip» («Αρχή του Αρχηγού») και στον Χρήστο Παππά ρόλο υπαρχηγού.

Την ίδια ημέρα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη όλου του ηγετικού πυρήνα της Χρυσής Αυγής.

Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε η διαδικασία που στο τέλος της οδήγησε 68 άτομα στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Έγιναν συνολικά 453 συνεδριάσεις, εξετάστηκαν περίπου 220 μάρτυρες και η αποδεικτική διαδικασία περαιώθηκε με την απολογία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, στις 7 Νοεμβρίου 2019.

Οι δικαστές, μεταξύ άλλων, ανέφεραν πως «την ναζιστική ιδεολογία τους ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής την καθιστούσαν εμφανή πλην άλλων και με δερματοστιξία, όπως ο ναζιστικός αετός του Ιωάννη Λαγού, η σβάστικα του Ηλία Κασιδιάρη, το ''Sieg Heil'' του Παναγιώτη Ηλιόπουλου, όπως και με άλλους τρόπους μεταξύ των οποίων και η εκπαίδευση ενηλίκων με το ''Χάιλ Χίτλερ''».

Οι δικαστές αναφερόμενοι στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μιλούν για «απαρέγκλιτη, τυφλή και απόλυτη πειθαρχία» των κατώτερων στους ανώτερους, με τους πρώτους να μην έχουν ούτε δικαίωμα απορίας, αλλά και για «απόλυτη, απεριόριστη και αδιαμφισβήτητη εξουσία και πίστη στον αρχηγό, που ανάγεται σε επίπεδο μεταφυσικό».

Την ιστορική 7η Οκτωβρίου 2020, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάνθηκε ομόφωνα ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση «ενδεδυμένη με τον μανδύα πολιτικού κόμματος», σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, επτά πρώην βουλευτές της «Χρυσής Αυγής» κρίθηκαν ένοχοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για τους Νίκο Μιχαλολιάκο, Χρήστο Παππά, Ηλία Κασιδιάρη, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο και Αρτέμη Ματθαιόπουλο.

Το δικαστήριο με την ίδια απόφαση κήρυξε ενόχους για ένταξη και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής τους πρώην βουλευτές Παναγιώτη Ηλιόπουλο, Πολύβιο Ζησιμόπουλο, Αντώνιο Γρέγο, Νικόλαο Μίχο, Νικόλαο Κούζηλο, Κωνσταντίνο Μπαρμπαρούση, Ευστάθιο Μπούκουρα, Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Ελένη Ζαρούλια και Δημήτριο Κουκούτση.

Ως μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης κρίθηκαν ένοχοι και οι δυο αποκαλούμενοι πυρηνάρχες Γιώργος Πατέλης και Αναστάσιος Πανταζής.