Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι

Οι φανς της ταινίας «Καποδίστριας» θα διαβάσουν τις παρακάτω λέξεις και ίσως να νιώσουν λίγο ανταγωνισμό, αλλά η ζωή του Ιωάννη Βαρβάκη*, που πέθανε σαν σήμερα το 1825, είναι η πιο «κινηματογραφική» από όλες τις ζωές που μετέφερε στη μεγάλη οθόνη ο Γιάννης Σμαραγδής.

Ο Ιωάννης Λεοντής (όπως ήταν το πραγματικό του όνομα), γεννήθηκε το 1745 στα Ψαρά. Μπήκε στα πλοία του πατέρα του ως μούτσος αρχικά, μα μόλις σε ηλικία 15 ετών, μπήκε παρτσινέβελος (μεριδιούχος) και στα 18 του ήταν ήδη πρωτοπαλίκαρο των Ψαριανών, με ανησυχίες εμπορικές, αλλά και πειρατικές (!) όπως όλοι οι Ψαριανοί.

Γρήγορα η δράση του μαθεύτηκε στην αυλή της Τσαρίνας Αικατερίνης της 2ης της Ρωσίας, κέρδισε την εύνοιά της και αφού έλαβε μέρος και στα Ορλωφικά, κατατροπώνοντας τα πλοία των Οθωμανών, εξελίχθηκε σε πάμπλουτο εξαγωγέα χαβιαριού.

Η καρδιά του χτυπούσε ελληνικά όμως, γι' αυτό και επέστρεψε για να βοηθήσει την Ελλάδα στην Επανάσταση του 1821. Επέστρεψε, σαν ένας Terminator με προχωρημένες γνώσεις ναυσιπλοΐας και αγοραπωλησίας χαβιαριού.

Η Ιστορία τον θέλει να συμμετέχει και στην πυρπόληση της τουρκικής αρμάδας του Τσεσμέ, κερδίζοντας τον χαρακτηρισμό «Ήρωας του Τσεσμέ». Το έκανε να φαίνεται εύκολο. Δεν ήταν.

Μετά την απόκτηση της περιουσίας του, ο Βαρβάκης έκανε γενναίες δωρεές στο ελληνικό κράτος πιστεύοντας στην ελληνική φιλαλληλία: «ο Θεός μου έδωσε χρήματα για να είμαι χρήσιμος στους άλλους ανεξάρτητα από έθνη, θρησκείες και πολιτισμούς».

Η ταινία του Ιωάννη Βαρβάκη

Το 2012, μιας ταινία με τον Γερμανό Σεμπάστιαν Κοχ («Οι Ζωές των Άλλων») στο ρόλο του Βαρβάκη, με τον Τζον Κλιζ στο ρόλο του Βρετανού ιδιοκτήτη της Ζακύνθου και με την Κατρίν Ντενέβ ως Αικατερίνη της Ρωσίας, προβλήθηκε στους κινηματογράφους, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σμαραγδή.

Το ελληνικό «στρατόπεδο του καστ, ήταν επίσης αρκετά εντυπωσιακό: Λάκης Λαζόπουλος, 'Ακης Σακελλαρίου, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Παύλος Κοντογιαννίδης, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μάνος Βακούσης.

Με κάτι παραπάνω από 300.000 εισιτήρια, οι εισπράξεις της ταινίας απέδειξαν πως η μεταφορά της ζωής θρυλικών μορφών της ελληνικής ιστορίας στο σινεμά ήταν τελικά, μια ιδέα με μέλλον. Ως προς την ποιότητα της μεταφοράς, οι απόψεις διίστανται και θα συνεχίσουν να διίστανται εις το διηνεκές.

* Στα Ψαρά ενδημεί ένα είδος γερακιού που λέγεται «Ιέραξ ο οξύπτερος». Τα πουλιά αυτά οι Ψαριανοί τα ονόμαζαν και τα ονομάζουν Βαρβάκια. Οι συνομήλικοί του Γιάννη Λεοντή, βλέποντας τα μεγάλα και πολύ αυστηρά του μάτια, καθώς και την ορμητικότητα που τον χαρακτήριζε, τον φώναζαν Βαρβάκι. Αυτό το προσωνύμιο τον συνόδεψε σε όλη του τη ζωή, έγινε ως και τίτλος ευγενείας στην τσαρική Ρωσία.